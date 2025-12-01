1 de cada 6 personas enfrenta infertilidad: la OMS publica su primera guía para prevenirla y tratarla

Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica una guía para prevenir y tratar la infertilidad, una condición que esta misma institución calificó como ignorada. “La infertilidad es uno de los desafíos de salud pública más desatendidos de nuestro tiempo y una gran cuestión de equidad a escala mundial”, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado.

De acuerdo con las cifras compartidas por la Organización, la infertilidad afecta a 1 de cada 6 personas en edad reproductiva en algún momento de sus vidas. Esta puede presentarse de manera primaria, que es cuando una pareja luego de tener relaciones sexuales sin protección durante un año no logra quedar en embarazo, o secundaria, que se da cuando parejas que ya han tenido hijos no pueden hacerlo en una segunda ocasión.

En Colombia no se sabe exactamente cuántas personas son infértiles, pero hay algunos datos sobre esta condición. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025 realizada por el Ministerio de Salud afirma que el 7,7% de las mujeres que aseguran querer tener hijos o que aún están indecisas reportaron que alguna vez habían deseado quedar en embarazo y no lo lograron. Y el 32,1 % de estas mujeres con dificultad para embarazarse reportó no estar recibiendo tratamiento debido a los costos.

Justamente es en este último punto que hizo énfasis la OMS con la publicación de su primera guía. El contexto mundial general es que, si bien la oferta de tratamientos ha crecido en los últimos años, muchos de ellos deben ser financiados de dinero que proviene de los bolsillos de los pacientes y no de los sistemas de salud.