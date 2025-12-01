x

1 de cada 6 personas enfrenta infertilidad: la OMS publica su primera guía para prevenirla y tratarla

Una de las alertas que lanzó la Organización está relacionada con el acceso a tratamientos. Por ejemplo, en algunos países un solo ciclo de fecundación in vitro puede costar el doble del ingreso anual promedio de un hogar.

  • Fumar es un factor de riesgo que puede aumentar la probabilidad de tener infertilidad. FOTO: Getty
    Fumar es un factor de riesgo que puede aumentar la probabilidad de tener infertilidad. FOTO: Getty
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 16 minutos
bookmark

Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica una guía para prevenir y tratar la infertilidad, una condición que esta misma institución calificó como ignorada. “La infertilidad es uno de los desafíos de salud pública más desatendidos de nuestro tiempo y una gran cuestión de equidad a escala mundial”, aseguró Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en un comunicado.

Le puede interesar: ¿Estamos Inflamad@s? Un nuevo libro y un reto de 21 días para desinflamar el cuerpo y reconocer sus señales ocultas

De acuerdo con las cifras compartidas por la Organización, la infertilidad afecta a 1 de cada 6 personas en edad reproductiva en algún momento de sus vidas. Esta puede presentarse de manera primaria, que es cuando una pareja luego de tener relaciones sexuales sin protección durante un año no logra quedar en embarazo, o secundaria, que se da cuando parejas que ya han tenido hijos no pueden hacerlo en una segunda ocasión.

En Colombia no se sabe exactamente cuántas personas son infértiles, pero hay algunos datos sobre esta condición. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025 realizada por el Ministerio de Salud afirma que el 7,7% de las mujeres que aseguran querer tener hijos o que aún están indecisas reportaron que alguna vez habían deseado quedar en embarazo y no lo lograron. Y el 32,1 % de estas mujeres con dificultad para embarazarse reportó no estar recibiendo tratamiento debido a los costos.

Justamente es en este último punto que hizo énfasis la OMS con la publicación de su primera guía. El contexto mundial general es que, si bien la oferta de tratamientos ha crecido en los últimos años, muchos de ellos deben ser financiados de dinero que proviene de los bolsillos de los pacientes y no de los sistemas de salud.

“Millones de personas enfrentan este proceso en soledad: sin poder costear la atención, recurriendo a tratamientos más baratos pero no comprobados, o viéndose obligadas a elegir entre su deseo de tener hijos y su seguridad financiera”, recalcó el director de la Organización, quien también aseguró que en algunos países un solo ciclo de fecundación in vitro puede costar el doble del ingreso anual promedio de un hogar. Para tener una idea, generalmente se recomiendan entre tres y cuatro ciclos, aunque estos varían según el paciente.

En la guía, la OMS invita a profesiones de la salud y gobiernos a ampliar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Para prevenir, la Organización recomienda siempre informar a los pacientes de conductas que pueden significar mayor riesgo de infertilidad, como el consumo de cigarrillo o el tratamiento tardío de infecciones de transmisión sexual.

Estos lineamientos también hacen énfasis en el cuidado de la salud mental de hombres y mujeres con problemas a la hora de concebir, ya que la esterilidad puede traer ansiedad y depresión, problemas de pareja o estigma que generalmente afectan de forma desproporcionada a las mujeres, según la máxima autoridad en salud a nivel mundial.

