Influencer incendió su casa y habría quemado a sus hijas con cera de vela

Las autoridades arrestaron a la creadora de contenido Meliza Campos Sanchéz, tras publicar una serie de videos en los que se observa cómo prende fuego en su casa y quema con una vela a sus dos hijas. El caso se ocurrió en Miami, Florida, cuando los bomberos llegaron a la vivienda de la madre, de 26 años, luego de recibir una alerta por llamas. Tras una investigación para determinar las causas de la conflagración, se estableció que fue provocado, lo que llevó a las autoridades a capturar a la joven.

Los videos publicados por Meliza en su cuenta de Instagram revelan que ella estaba al lado de sus hijas de 6 y 3 años, a quienes les dice que “no tengan miedo”, mientras ella misma se quema con la cera de una vela. Pero después toma la palma de la mano de las menores para mostrarles “el truco”. En uno de los materiales audiovisuales se escucha lo siguiente: “No llores. Los miedos que estás sintiendo hoy van a ser tu fuerza mañana, porque tú eres mi hija. Todo en la vida duele un ratico, pero luego pasa”, dice Meliza a las menores.

En otro video se observa a la joven en ropa interior y su rostro cubierto mientras incendia la cocina al ritmo de una canción de reguetón. En los comentarios, varios usuarios expresaron su rechazo a lo ocurrido y pidieron que la joven recibiera ayuda psicológica de profesionales.

De acuerdo con People y TMZ, la Policía detuvo a Meliza Campos y fuye acusada por varios cargos, de los cuales figuran la provocación del incendio y por negligencia infantil. Ella permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro Correcional Turner Guilford Knight de Miami. Su esposo, Yusniel Cue, declaró a medios estadounidenses que ambos se habrían separado hace una semana, en medio de un conflicto matrimonial, y que actualmente vive con sus padres. Las menores fueron atendidas y no presentaron lesiones de gravedad, salvo las quemaduras en sus manos provocadas por la cera de las velas. La creadora de contenido se presenta en sus redes sociales como una inversionista que “ayuda a las mujeres a construir su patrimonio y confianza”. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 60.000 seguidores y, hasta el momento, acumula cerca de 400 publicaciones entre fotografías y videos. Bloque de preguntas y respuestas