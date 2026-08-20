Influencer incendió su casa y habría quemado a sus hijas con cera de vela

Las autoridades arrestaron a la creadora de contenido Meliza Campos Sanchéz, tras publicar una serie de videos en los que se observa cómo prende fuego en su casa y quema con una vela a sus dos hijas.
El caso se ocurrió en Miami, Florida, cuando los bomberos llegaron a la vivienda de la madre, de 26 años, luego de recibir una alerta por llamas. Tras una investigación para determinar las causas de la conflagración, se estableció que fue provocado, lo que llevó a las autoridades a capturar a la joven.