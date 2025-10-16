Sospechas por la muerte de Baby Demoni: familiares y amigos exigen que se aclare el caso

La repentina muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción entre sus seguidores y figuras del entretenimiento digital. La joven, de 24 años, falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, y su amiga Yina Calderón pidió que las autoridades investiguen a fondo lo sucedido.

Durante la noche del martes 14 de octubre, uno de sus amigos, identificado como La fresa más nea, alertó en redes sociales sobre una discusión entre la influencer y su pareja sentimental, conocida como Samor one. Según su relato, tras la pelea, Baby Demoni fue hallada suspendida en su vivienda y trasladada a un centro médico, donde finalmente falleció. La versión inicial apuntaba a un posible suicidio, pero allegados y seguidores de la joven han expresado dudas ante esa hipótesis.

Yina Calderón, visiblemente afectada, aseguró que el caso presenta inconsistencias. En varios videos publicados en sus redes sociales, señaló que “el novio llamó a decir que ella se había colgado”, pero en el hospital “le encontraron huellas de asfixia”. “Es una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune”, dijo la empresaria, quien también contó que la víctima se había sometido recientemente a una cirugía estética y se encontraba “feliz y contenta con los resultados”.