x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sospechas por la muerte de Baby Demoni: familiares y amigos exigen que se aclare el caso

Las versiones encontradas sobre la muerte de Baby Demoni tienen en vilo a sus seguidores, mientras familiares y amigos, entre ellos Yina Calderón, piden que se esclarezcan las circunstancias del caso. Esto es lo que se sabe.

  • María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción entre sus seguidores tras conocerse su repentina muerte. La joven tenía 24 años. FOTO: @baby_demoni_ vía Instagram.
    María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción entre sus seguidores tras conocerse su repentina muerte. La joven tenía 24 años. FOTO: @baby_demoni_ vía Instagram.
El Colombiano
El Colombiano
hace 24 minutos
bookmark

La repentina muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado conmoción entre sus seguidores y figuras del entretenimiento digital. La joven, de 24 años, falleció en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, y su amiga Yina Calderón pidió que las autoridades investiguen a fondo lo sucedido.

Durante la noche del martes 14 de octubre, uno de sus amigos, identificado como La fresa más nea, alertó en redes sociales sobre una discusión entre la influencer y su pareja sentimental, conocida como Samor one. Según su relato, tras la pelea, Baby Demoni fue hallada suspendida en su vivienda y trasladada a un centro médico, donde finalmente falleció. La versión inicial apuntaba a un posible suicidio, pero allegados y seguidores de la joven han expresado dudas ante esa hipótesis.

Lea más: Capturaron al presunto asesino de una menor hallada desmembrada en Barrancabermeja

Yina Calderón, visiblemente afectada, aseguró que el caso presenta inconsistencias. En varios videos publicados en sus redes sociales, señaló que “el novio llamó a decir que ella se había colgado”, pero en el hospital “le encontraron huellas de asfixia”. “Es una cosa muy rara. Ojalá este caso no se quede impune”, dijo la empresaria, quien también contó que la víctima se había sometido recientemente a una cirugía estética y se encontraba “feliz y contenta con los resultados”.

@chismessincafe Con gran tristeza, Yina Calderón confirmó la muerte de Baby Demoni. La creadora de contenido pidió respeto y envió un emotivo mensaje de despedida. Las redes se llenaron de mensajes de dolor y apoyo tras la noticia. 🕊️💐 #babydemoni #yina #yinacalderonoficial #elescandalotv #chismessincafé ♬ sonido original - Chismes sin café 🔥

Horas antes del fallecimiento, Juliana Calderón, hermana de Yina, había compartido una versión distinta, al afirmar que el dictamen preliminar del hospital apuntaba a un “intento de homicidio”. Según dijo, la joven fue encontrada “tirada” en su casa por sus familiares, y en un comienzo se pensó que se trataba de un suicidio, versión que después habría sido descartada por los médicos.

Conozca: Fiscalía de México investiga a militares por la muerte de seis civiles durante un patrullaje del Ejército

Ante las acusaciones, Samor one publicó un video en TikTok donde explicó su versión. Contó que la tarde del martes discutió con su pareja tras enterarse de “un par de cosas” y que decidió salir a tomar aire. “Cuando me salí, como a los 15 minutos, ella me dejó un mensaje preocupante. Sentí una corazonada y me devolví lo más rápido que pude”, relató. El joven aseguró que la encontró “haciéndose daño” y que, con ayuda de vecinos, la trasladó a un hospital.

@dayanacarolina72 En este caso lo importante acá es esclarecer todo y. q babydemony salga de todo este percance #tendencia #samor ♬ sonido original - morocha✨️

Además, afirmó que las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes y desmintió los señalamientos en su contra. También anunció que interpondría una denuncia contra La fresa más nea, a quien acusó de difundir “mentiras” sobre el caso. Por su parte, este último aseguró que teme por su seguridad y que recibió amenazas cuando se encontraba en el hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de la muerte de Baby Demoni. La joven, que acumulaba más de 900.000 seguidores en TikTok y 100.000 en Instagram, era reconocida por su estilo y por sus videos interpretando canciones de rap y reguetón.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida