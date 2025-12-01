‘El Billetudo’ se quedó sin qué mostrar: le inmovilizaron su camioneta y además agredió a un agente de tránsito en Las Palmas

La lujosa camioneta dorada del influenciador bogotano conocido como ‘El Billetudo’ fue inmovilizada por los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín, quienes lo interceptaron cuando descendía por la vía Las Palmas, con una de sus placas tapadas. Al revisarle la documentación se encontraron otras irregularidades que llevaron a que el vehículo fuera llevado a los patios.
Los hechos se registraron en la noche de este domingo, a la altura del segundo mirador de este corredor departamental, cuando un grupo de cuatro guardas de tránsito se percataron de que este influenciador tenía la placa trasera de su vehículo tapada con un adhesivo que decía ‘El Billetudo’, algo prohibido en el Código Nacional de Tránsito.