Informe dice que Colombia redujo las muertes prematuras, pero siguen varios desafíos en salud pública

Colombia registró una reducción significativa de la mortalidad prematura potencialmente evitable (MPPE) entre 1998 y 2024, de acuerdo con el décimo boletín de Salud en Cifras, elaborado por el gremio de las EPS del régimen contributivo Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral). El indicador, construido con cifras oficiales de Estadísticas Vitales del DANE, pasó de una tasa de 244,0 muertes por cada 100.000 habitantes a 187,6 en esos años: una disminución del 23,1 %.
En términos de participación sobre la mortalidad total, las muertes prematuras que pudieron evitarse pasaron de representar el 52,7 % en 1998 al 33,9 % en 2024.
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