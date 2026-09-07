Informe dice que Colombia redujo las muertes prematuras, pero siguen varios desafíos en salud pública

Colombia registró una reducción significativa de la mortalidad prematura potencialmente evitable (MPPE) entre 1998 y 2024, de acuerdo con el décimo boletín de Salud en Cifras, elaborado por el gremio de las EPS del régimen contributivo Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral). El indicador, construido con cifras oficiales de Estadísticas Vitales del DANE, pasó de una tasa de 244,0 muertes por cada 100.000 habitantes a 187,6 en esos años: una disminución del 23,1 %. En términos de participación sobre la mortalidad total, las muertes prematuras que pudieron evitarse pasaron de representar el 52,7 % en 1998 al 33,9 % en 2024. Le puede interesar: Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores.

El documento señala que este comportamiento refleja una recomposición de la mortalidad en el país. La tendencia descendente se mantuvo durante buena parte del periodo analizado, aunque se interrumpió durante la pandemia de covid-19, debido a la clasificación de las defunciones asociadas al virus como potencialmente evitables.

El informe estima que, si la participación de la MPPE observada entre 1998 y 2003 se hubiera mantenido durante los siguientes 21 años, Colombia habría registrado 600.262 muertes adicionales. De estas, 229.957 corresponderían a causas externas. Así mismo, advierte que esa estimación no permite atribuir exclusivamente al sistema de salud la reducción registrada, sino que dimensiona el efecto acumulado de avances sanitarios y sociales.

La tendencia también se mantiene cuando se excluyen causas externas como homicidios, accidentes de tránsito, caídas y ahogamientos, sobre las cuales el sistema tiene una capacidad de intervención limitada o nula. En este escenario, la proporción de muertes prematuras potencialmente evitables pasó del 33,9 % en 1998 al 25,7 % en 2024. La tasa, por su parte, disminuyó de 154,7 a 140,4 muertes por cada 100.000 habitantes: una reducción de 14,3 muertes por cada 100.000 habitantes.

El cambio en las principales causas de muerte también evidencia una transición epidemiológica. En 2024, diez causas concentraron el 70,6 %. Las enfermedades cardiovasculares (del corazón) representaron el 35,5 % de esas muertes y las causas externas el 33,6 %, mientras que las neoplasias (tumores o masas) aportaron el 14,5 %. La cardiopatía isquémica se consolidó como la principal causa y representó el 24,9 % de las muertes prematuras potencialmente evitables. Le siguieron las agresiones, los traumatismos causados por el tránsito, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes mellitus.

Los desafíos en salud pública para Colombia

No obstante, el informe identifica señales de alerta. Durante la última década aumentaron de manera importante las muertes asociadas con tuberculosis, enfermedades de la vesícula y vías biliares, enfermedades diarreicas, úlcera péptica y trastornos por consumo de drogas. En particular, las muertes relacionadas con el consumo de drogas se triplicaron en los últimos diez años. Además, los suicidios y las lesiones autoinfligidas permanecen entre las diez principales causas de MPPE.

Los resultados también presentan diferencias territoriales. Aunque las seis regiones del país redujeron la participación de las muertes prematuras prevenibles, departamentos como Guaviare, Caldas, Antioquia, Casanare, Risaralda y Quindío registraron reducciones superiores a 23 puntos porcentuales entre 1998 y 2024. En contraste, San Andrés, Nariño, Amazonas, La Guajira y Putumayo tuvieron reducciones inferiores a 7,5 puntos porcentuales. Ante este panorama, el documento de Acemi plantea que Colombia debe mantener los avances y concentrar esfuerzos en prevención, detección temprana, tratamiento oportuno y seguimiento, especialmente frente a las enfermedades cardiovasculares. También considera prioritario fortalecer las acciones relacionadas con salud mental, violencia y seguridad vial, así como focalizar las intervenciones en los territorios que mantienen tasas elevadas o han presentado menores reducciones de mortalidad prematura potencialmente evitable. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la mortalidad prematura potencialmente evitable en Colombia y cómo ha cambiado? La mortalidad prematura potencialmente evitable reúne muertes que podrían prevenirse o reducirse mediante intervenciones oportunas. En Colombia, la tasa bajó de 244 a 187,6 muertes por cada 100.000 habitantes entre 1998 y 2024, según cifras analizadas por Acemi con datos del DANE. ¿Por qué disminuyó la mortalidad prematura potencialmente evitable en Colombia? La reducción refleja una combinación de avances sanitarios y sociales, aunque no puede atribuirse exclusivamente al sistema de salud. El descenso se relaciona con mejoras acumuladas en prevención, atención y condiciones sociales, pese a interrupciones como la pandemia de covid-19. ¿Cuáles son las principales causas de muerte prematura que se pueden prevenir en Colombia? Entre las principales causas están las enfermedades cardiovasculares, causas externas, tumores, accidentes cerebrovasculares y diabetes. La prevención incluye controlar factores de riesgo, detectar enfermedades temprano, recibir tratamiento oportuno y mantener seguimiento médico. ¿Cuáles son los principales retos de Colombia para reducir las muertes evitables? Colombia debe reforzar la prevención y atención de enfermedades cardiovasculares, además de abordar salud mental, violencia y seguridad vial. También existen brechas territoriales, por lo que las políticas deben priorizar departamentos con tasas altas o menores reducciones de mortalidad.