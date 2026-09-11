Nacional femenino recibe a Internacional de Palmira por la clasificación: ingreso al Atanasio es gratuito

Las jugadoras de Atlético Nacional están invitando a todos los hinchas verdes para que las acompañen, este sábado, a las 7:00 de la noche, en el Atanasio Girardot, para el duelo ante Internacional de Palmira, por la clasificación a la semifinal de la Liga Femenina.

Las jugadoras que son dirigidas por Jorge Barreneche necesitan ganar para unirse a Millonarios como las clasificadas por el Grupo A a la semifinal de la Liga Femenina, que también tiene ya en esa instancia al Deportivo Cali, por el Grupo B.

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El duelo de las antioqueñas ante las jugadoras de Palmira será a las 7:00 de la noche, este sábado, en el Atanasio Girardot, y de acuerdo con lo expuesto por los voceros del cuadro verde, el ingreso será gratuito, por lo que esperan un gran número de aficionados en la tribuna, para acompañar a las verdolagas.

La última jornada de los cuadrangulares de la Liga Femenina tiene contemplados los duelos Nacional-Internacional de Palmira y en Bogotá se enfrentarán Internacional de Bogotá (eliminado) ante Millonarios (clasificado).

Nacional viene de perder contra Millonarios en Bogotá, y está pendiente de la evolución del problema físico que presentó la goleadora Manuela González, quien, tras anotar contra las Embajadoras, no pudo estar en el segundo tiempo del duelo disputado en El Campín.