Ingresos de los medellinenses crecieron 18%, a $1,7 millones

La economía de Medellín se encuentra en un punto de inflexión, exhibiendo un dinamismo mayor que el del resto del país, así se desprende del más reciente informe de calidad de vida y la encuesta de percepción ciudadana del programa Medellín Cómo Vamos (MCV), según el cual, el ingreso promedio de los habitantes de la capital antioqueña escaló hasta $1,7 millones per cápita en 2024, cifra que representa un importante aumento del 18% respecto a 2023.
El incremento vino acompañado de una señal de optimismo. Según el estudio de MCV, entre 2024 y 2025, un número significativamente mayor de hogares manifestó haber percibido una mejora en su situación económica personal. Al consultar a los ciudadanos sobre si sus ingresos cubren sus necesidades, el 24,7% afirmó que puede cubrir la totalidad de sus gastos, y un 33,7% cubre la mayor parte. En conjunto, casi siete de cada diez personas siente que sus ingresos son suficientes o casi suficientes.
