Íngrid Betancourt criticó la sentencia de la JEP contra sus secuestradores exjefes de las Farc y dijo sentirse “burlada”

La exsenadora y víctima del secuestro en Colombia Íngrid Betancourt aseguró este martes sentirse “burlada” por la sentencia del tribunal de paz contra los captores de la exguerrilla de las Farc, porque excluyó la cárcel como castigo por miles de secuestros cometidos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo de paz de 2016, ordenó a siete excomandantes rebeldes reparar a sus víctimas mediante acciones sociales como participar de la búsqueda de desaparecidos y en jornadas de desminado. Le puede interesar: JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros Al escuchar la sentencia para los exjefes, ella aseguró que se sintió “indignada, me sentí humillada, burlada”, dijo a la AFP la política de 63 años a través de una videollamada desde Francia, donde está radicada actualmente.

Íngrid Betancourt en medio de una conferencia. FOTO: Colprensa

“Es una burla para todas las personas que estuvimos secuestradas. Cuando uno mira la sentencia y ve el listado de penitencias que les aplican, es indignante”, expresó Ingrid a la W radio. Además, aseguró que a las víctimas “les mintieron” con promesas incumplidas. Y es que Betancourt, quien estuvo más de seis años secuestrada por las Farc, siendo uno de los casos más sonados en Colombia, afirmó que las víctimas aceptaron la firma del acuerdo bajo unas condiciones que “hoy no se han cumplido”. Desde la firma del pacto, las partes acordaron que las penas serían alternativas a la cárcel a cambio de que los rebeldes depusieran las armas, repararan a las víctimas y contaran la verdad sobre sus crímenes.

Ingrid reveló que, aunque como víctimas aceptaron que los firmantes del acuerdo no fueran directo a prisión, tampoco aceptaron que no obtuvieran sanciones reales. “Nunca aceptamos que no cumplieran una condena con pérdida de libertad”, recalcó. Los cabecillas guerrilleros tendrán restricciones a la movilidad bajo “monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico”, indicó la sala sin ahondar en detalles concretos. Estas penas han sido blanco de críticas de sectores más conservadores por supuestamente promover la impunidad y no ser claras. Para Betancourt, fuerte opositora al acuerdo, la JEP, al final de todo el proceso “benefició” a los exjefes guerrilleros con su “desconcertante” decisión. La política aspiraba a que los guerrilleros cumplieran prisión domiciliaria.

El secuestro, un flagelo que marca para toda la vida

La JEP encontró culpables a los jefes rebeldes por más de 21.000 secuestros, entre ellos el de Betancourt, raptada en una carretera de una zona selvática en 2002 cuando hacía campaña para ser presidenta. Tras la revelación de fotografías en las que se veía demacrada y bastante delgada, la dirigente se convirtió en el rostro más visible de este flagelo. Fue liberada después de seis años de cautiverio en una operación del ejército. Recientemente, ella recordó en una entrevista esos fuertes momentos en su vida y contó lo que el secuestro significa. “Se llevan los mejores años, no solamente de mi vida, sino de la vida de mis hijos. No puede simplemente pasarse la página sin que la sociedad condene y entienda”, dijo Betancourt a la FM.

Imagen de una foto de Ingrid Betancourt en medio de la Operación Jaque, cuando estuvo secuestrada por las Farc. FOTO: Colprensa