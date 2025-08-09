Destituyen e inhabilitan por 9 años a dos exfuncionarios de Daniel Quintero por contrato de jardines en Medellín

Se acaba de conocer una decisión frente a uno de los casos de presunta corrupción más sonados de la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero: el de las presuntas irregularidades en un contrato para el mantenimiento de jardines de la ciudad. La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a dos exfuncionarios de esa alcaldía por estos hechos.
Se trata de la exsecretaria de Infraestructura Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques, quienes fueron destituidos e inhabilitados por nueve años por el ente de control en el marco de esta investigación, en la que son señalados de, presuntamente, ampliar, sin justificación alguna, un contrato que tenía por objeto la conservación de los mencionados jardines.