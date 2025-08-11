¡Atención! No olvide que este lunes arrancan las multas por la nueva rotación del pico y placa en Medellín

Que el guayabo después de la Feria de las Flores no le haga olvidar que a partir de este lunes comienzan las sanciones económicas para los conductores que no respeten el pico y placa en las vías de Medellín y el Valle de Aburrá, después de una semana en la que se hicieron pedagógicas con el fin de una adaptación a la nueva rotación para el segundo semestre de este año.
Tenga en cuenta que para este lunes le toca a los vehículos particulares que tenga en el último dígito en su placa el 6 y 9. Para las motos rige con los mismos números, pero estos en el primer dígito de este documento.