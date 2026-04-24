Arrancaron las obras para ampliar la terminal del aeropuerto José María Córdova, ¿qué incluirán?

El Gobierno Nacional y el concesionario Airplan oficializaron este viernes el inicio de las obras de optimización del aeropuerto José María Córdova en Rionegro, una intervención de corto plazo con la que se busca reducir la presión sobre esa terminal aérea que desde 2022 ya superó su capacidad. El evento contó con la participación de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el concesionario privado, quienes a finales de marzo ya habían llegado a un acuerdo tras un pulso de más de un año. Le puede interesar: Gobierno Nacional finalmente dio luz verde para la optimización del José María Córdova “Hoy nos convoca un propósito muy claro y es seguir fortaleciendo la infraestructura concesionada que conecta Colombia y que dinamiza el desarrollo de nuestras regiones. Antioquia es un eje fundamental dentro de esta visión y por eso el Gobierno Nacional continúa con una intervención estratégica que impulsa la competitividad y el crecimiento”, dijo el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres. Durante la firma del acta de inicio, un par de retroexcavadoras hicieron los primeros movimientos de tierra en un lote cercano al área de la pista, para simbolizar el comienzo de las obras.

Según habían informado esas entidades en marzo, la optimización del aeropuerto internacional de Medellín se calcula que durará aproximadamente 12 meses y tendrá un valor de $164.000 millones. El objetivo principal de las mismas no solo es crear infraestructura más cómoda para una capacidad de 17 millones de pasajeros al año, sino pasar de 24 a 38 operaciones por hora. Lea también: Tras el freno del gobierno Petro, Antioquia busca ‘plan B’ para ampliar el aeropuerto José María Córdova Esta optimización influye componentes como la habilitación de seis nuevas puertas de embarque, 24 posiciones nuevas en el área de check-in, una nueva sala de espera, una nueva sala de reclamo de equipaje, nuevas posiciones de parqueo para los aviones y más capacidad en los filtros de seguridad tanto nacionales como internacionales. Estas obras son de menor alcance y diferentes al plan maestro de ese mismo aeropuerto, cuyos estudios fueron presentados a finales de 2025 y tienen como objetivo central la construcción de una segunda pista y de una segunda terminal que permita ampliar ostensiblemente la capacidad del sistema aeronáutico de Antioquia.