Video | Inmigrante denunció que agentes de ICE le rociaron gas pimienta a su hija de un año en EE. UU.

En medio de las redadas contra migrantes ordenadas por el presidente Donald Trump, un inmigrante en Estados Unidos denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo atacaron con gas pimienta mientras se encontraba con su hija de un año en la ciudad de Chicago. El padre aseguró que el incidente ocurrió mientras estaba junto a su familia dentro de su automóvil en el estacionamiento de un Sam’s Club, una cadena de grandes supermercados estadounidense, en los suburbios de Chicago. El hombre, identificado como Rafael Veraza, relató a la prensa que agentes habrían disparado gas pimienta por una ventana abierta, afectando tanto al padre como a la menor.

“Tenía agua, agua en mi cara y básicamente agua en su cara porque no sabía los efectos del gas pimienta en ella”, contó Veraza. El hombre aseguró que su hija “tenía dificultades para respirar” y que tuvo que ser trasladada a un hospital. “Cuando llegué al hospital, mis latidos del corazón eran de 263 por minuto”, agregó. En un video se ve cómo la familia intenta consolar a la niña y le lavan su rostro con agua tras el incidente.

Veraza explicó que la familia decidió marcharse del lugar luego de escuchar un helicóptero y bocinazos, señales de la presencia de agentes federales. No obstante, la versión de ICE contradijo el testimonio del padre. La subsecretaria de ICE, Tricia McLaughlin, negó los hechos y aseguró en un comunicado enviado al medio AP que “no hubo control de multitudes ni se utilizó gas pimienta en el estacionamiento de un Sam’s Club”.