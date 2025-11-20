x

Tras el entierro de alias Chom, presunto fletero asesinado, las autoridades inmovilizaron ocho motos vinculadas en robos en Medellín

Los vehículos fueron detectados mediante las cámaras LPR de la Secretaría de Seguridad de Medellín y posterior al sepelio se realizó el megaoperativo que acabó con los vehículos inmovilizados.

    En el funeral de Jefferon Alexis Cano Gómez, alias Chom, hubo pólvora y presencia de decenas de motocicletas, las cuales quedaron captadas en las cámaras de seguridad. FOTOS: CORTESÍA
    En un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana se inmovilizaron ocho motocicletas que participaron en el funeral del que era llamado por la comunidad del nororiente de Medellín como el “fletero de fleteros”. FOTOS: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 28 minutos
Después del funeral de Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín decidieron realizar un operativo, puesto que a través de las cámaras LPR encontraron varias motos que estaban vinculadas a casos de hurtos en la ciudad. En este procedimiento inmovilizaron ocho de estos vehículos.

El operativo se realizó en los alrededores del barrio Villa Hermosa, en el oriente de Medellín, después de que se hiciera la misa exequial de este hombre, llamado entre su comunidad como el “fletero de fleteros”. Allí, con un camión, los uniformados interceptaron las motos que ya habían identificado mediante las cámaras de seguridad y, una a una, se la llevaron como parte de la investigación de los hurtos referenciados.

Tras este operativo, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, expresó: “¡Cuánta cultura de ilegalidad! Hasta allá llegamos, a la salida del entierro, con Policía y Tránsito. Varias placas ingresadas al sistema LPR, individualizamos a algunos e inmovilizamos motos con reportes de haber participado en hurtos. Autoridad y orden es lo que se necesita”.

Entérese: Vergonzoso: con fiesta y pólvora fue despedido alias Chom, señalado como el “fletero de fleteros” en Medellín

En este procedimiento los uniformados se encargaron de hacer verificación de antecedentes, inspección de números de chasis y revisión de los documentos de las mismas, encontrando múltiples irregularidades que llevaron a que estas fueran inmovilizadas sin que sus propietarios pudieran hacer algo por evitarlo.

En un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana se inmovilizaron ocho motocicletas que participaron en el funeral del que era llamado por la comunidad del nororiente de Medellín como el “fletero de fleteros”. FOTOS: CORTESÍA
En un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Policía Metropolitana se inmovilizaron ocho motocicletas que participaron en el funeral del que era llamado por la comunidad del nororiente de Medellín como el “fletero de fleteros”. FOTOS: CORTESÍA

Todo ocurrió después de las caravanas y múltiples homenajes realizados por sus allegados en el barrio Villa Guadalupe y en otros sectores de la comuna 3 (Manrique), en el que hubo presencia de músicos en vivo y lanzamiento de pólvora durante dos días.

Le puede interesar: Ladrones intentaban robar un almacén en Caldas (Antioquia), los pillaron y en la huida resultaron heridos

Cano Gómez murió tras recibir varias heridas en medio de una confrontación con la Policía en el barrio Prado, en el centro de Medellín, cuando se estaba registrando el hurto de una motocicleta, en la que este hombre estaría implicado. En el hecho, quien sería su cómplice también resultó lesionado y quedó bajo custodia policial.

Ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente Fundación y las autoridades encontraron en el sitio el arma traumática con la que se habría originado el robo. Alias Chom murió una semana más tarde en el centro asistencial.

El fallecido había recibido una condena de 18 meses en prisión luego de ser capturado el 20 de septiembre de 2018. En ese entonces la pena por el delito de hurto calificado y agravado fue pagada en la vivienda según los registros judiciales.

