Del código al hito: Innovaitors, la startup colombiana que factura US$1 millón revolucionando los negocios con la IA

Los empresarios colombianos Santiago Grisales y Alejandro Uribe ejecutaron y transformaron una iniciativa paralela en una de las historias de escalamiento tecnológico más marcadas del país en el último tiempo, la startup Innovaitors.
En lo corrido de 2026, la empresa colombiana con origen y liderada en la capital del país, Bogotá, alcanzó recientemente una facturación de US$1 millón, respaldada por una trayectoria en la que sus ingresos se multiplicaron por 19 entre 2023 y 2025.
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La firma especializada en inteligencia artificial e innovación empresarial pasó de ser un proyecto adjunto a convertirse en un actor con proyección en Latinoamérica.