Pésima alimentación en El Buen Pastor: el Inpec reconoce crisis tras denuncia de Epa Colombia

Han pasado más de cuatro meses desde que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue privada de la libertad por haber destruido una estación de TransMilenio. Sin acceso a redes sociales, sin celular ni contacto directo con el mundo exterior, sigue siendo un fenómeno vira l. Esta vez, no por sus acostumbrados videos estrafalarios , sino por una denuncia que expone las precarias condiciones que enfrentan cientos de mujeres recluidas en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

“Estas mujeres están muertas del hambre, llevamos días sin comer, por favor que nos ayuden”, se escucha decir a una de las reclusas, mientras otra agrega: “el pollo podrido, el pescado podrido”.

El video, de inmediato, generó indignación y volvió a encender el debate sobre la crisis estructural del sistema carcelario en Colombia. La viralización del mensaje provocó la respuesta del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, quien reconoció las dificultades y señaló que no son situaciones nuevas.

“Desafortunadamente, todavía continuamos con problemas de infraestructura, de salud y, sobre todo, de alimentación. En la cárcel El Buen Pastor se han presentado unos hechos de mala alimentación: que no llega a tiempo, que no está bien cocinada, que no tiene el gramaje que es”, admitió Gutiérrez.

El director también informó que, en respuesta a la denuncia, se realizarán mesas de trabajo conjuntas con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), entidad que, recalcó, es la directamente responsable del suministro de alimentos en los centros de reclusión.

Las fallas en el suministro de comida en las cárceles del país no son nuevas. A lo largo de los años, se han documentado múltiples denuncias por alimentos en mal estado, raciones incompletas o cocinas insalubres. Sin embargo, la visibilidad que gana el caso por medio de una figura tan mediática como Epa Colombia vuelve a poner el foco en un drama que se repite de manera silenciosa en distintos penales.

El Buen Pastor, el principal centro de reclusión para mujeres en Bogotá, ha sido reiteradamente señalado por deficiencias en su infraestructura, acceso a servicios de salud y trato digno. Hoy, ese colapso estructural parece tener su expresión más cruda en los platos vacíos de las internas.