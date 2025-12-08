Inseguridad y malos olores azotan corredor verde de la Oriental

En 2018, la Alcaldía de Medellín entregó el corredor verde de la Avenida Oriental: 6.832 metros cuadrados de extensión en los que fueron sembrados 179 árboles (incluida una ceiba en el separador central), 579 palmas y aproximadamente 90.000 plantas.
El propósito principal de este proyecto, que reemplazó las 240 pirámides construidas en 2007 que evitaban que las personas cruzaran en cualquier punto de la avenida, era reducir las altas temperaturas y contribuir al medio ambiente con una zona mejor oxigenada.
