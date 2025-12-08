Inseguridad y malos olores azotan corredor verde de la Oriental

En 2018, la Alcaldía de Medellín entregó el corredor verde de la Avenida Oriental: 6.832 metros cuadrados de extensión en los que fueron sembrados 179 árboles (incluida una ceiba en el separador central), 579 palmas y aproximadamente 90.000 plantas.



El propósito principal de este proyecto, que reemplazó las 240 pirámides construidas en 2007 que evitaban que las personas cruzaran en cualquier punto de la avenida, era reducir las altas temperaturas y contribuir al medio ambiente con una zona mejor oxigenada.





Sin embargo, de acuerdo con algunos comerciantes de la zona y transeúntes habituales del centro de la ciudad, dicho objetivo se ha ido desvaneciendo con el pasar de los años, porque a pesar de que sí se ha cumplido con la meta de reducir el calor, hay una problemática adicional: los habitantes de calle que de a poco se establecen allí.



Las quejas más recurrentes son por los malos olores y por la sensación de inseguridad, siendo una de las principales avenidas de Medellín que, incluso, tiene en sus inmediaciones el Comando de la Policía Metropolitana.



"Nosotros entendemos que la situación es difícil de controlar, pero a veces nos sentimos inseguros y afectados por tantos malos olores que se concentran en esta zona. Uno ve que muchos habitantes de calle se quedan ahí todo el día, hacen sus necesidades y la contaminación es cada vez peor", dijo una comerciante del sector.







Por su parte, Sandra Otálvaro, que casi a diario camina por la Avenida Oriental para dirigirse a su lugar de trabajo, manifestó que siente miedo cada vez que debe transitar por ahí, pues generalmente sale de trabajar en la noche y casi corriendo cruza la calle. También señaló que, por donde pasa, ve que en el corredor verde hay personas durmiendo, y que otras salen de la nada entre los árboles y plantas.

Un habitante de calle en una de las zonas verdes que sirven de pulmón en el Centro de la ciudad. Foto: Jaime Pérez Munévar.





Según la Secretaría de Seguridad, con corte al 21 de noviembre de 2025, en el centro de Medellín van 4.915 casos de hurto a personas, 485 de lesiones personales, 259 de hurto a establecimientos comerciales y 55 de hurto a residencias, cifras que alertan aún más a quienes día a día frecuentan la Avenida Oriental y zonas céntricas aledañas.





¿Qué dice la Alcaldía?

Desde la Secretaría de Infraestructura de Medellín reconocen que la situación existe y afecta significativamente a la comunidad, por lo que buscan posibles soluciones.



“Nos articulamos y coordinamos ese tipo de intervenciones con la Secretaría de Inclusión Social, que es quien tiene a su cargo la ayuda y la movilización de todos los habitantes de calle. También, junto con la Gerencia del Centro, se hacen recorridos periódicos generando las respectivas alertas. Lo que buscamos es vincular al sector privado para que los comerciantes se apropien de algunos tramos de la Avenida Oriental, y así, cuando vean que se hace mal uso del corredor, nos ayuden un poco a disuadir al habitante de calle”, dijo Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura.



Respecto a los malos olores, una de las mayores problemáticas que incluso puede derivar en afectaciones a la salud tales como problemas respiratorios, el secretario señaló que les ha tocado presenciar cuando estas personas, sin importar la hora del día, hacen sus necesidades en medio de la gente. Una de las principales acciones para mitigar esa situación se ejecuta con el equipo de medio ambiente, ornato y aseo, que consta de aplicar una cal para matar o mitigar los fuertes olores.





“Lo contraproducente es que esa cal nos afecta las plantas que están sembradas en el corredor, entonces después nos toca a nosotros llegar con los jardineros para retirar la maleza, hacer el deshierbe de las especies invasoras y luego reponer las plantas deterioradas, muertas o aquellas que se roban. En 2025 hemos sembrado en la Oriental más de 5.500 plantas”, agregó.

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín deben atender esta situación y tapar los desdechos con cal. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Otra de las secretarías que se pronunció al respecto fue la de Medio Ambiente. Hizo énfasis en que los efectos adversos asociados a esta problemática son “la disposición inadecuada de residuos en zonas duras y verdes, el deterioro en el arbolado y la vegetación, la alteración en el paisaje urbanístico y los riesgos sanitarios por el mal uso del espacio público para necesidades fisiológicas”. Indicaron que lo que han hecho para contener dichas afectaciones son 145 intervenciones ambientales; 641 metros cúbicos de residuos recolectados, entre ordinarios, residuos de construcción y demolición, voluminosos y vegetales; y 1.924 unidades de limpieza y pintura de mobiliario público.



En EL COLOMBIANO consultamos a la Secretaría de Inclusión Social de Medellín para obtener información más precisa acerca de cuántos habitantes de calle podrían estar ocupando esta zona y qué puede hacerse al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de la edición de esta nota, no hubo respuesta.



Después de todo, lo que espera la comunidad es que más allá de los mantenimientos correspondientes sí se haga un control y una regulación de los habitantes de calle, con el objetivo de que el corredor verde de la Avenida Oriental no termine como un espacio estético inútil, sino que resignifique el valor ya existente de la naturaleza en medio de una ciudad de concreto.

