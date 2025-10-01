¡Alerta! Más de 3.000 empresas en insolvencia en Colombia por problemas de liquidez

Cada vez más empresas en Colombia enfrentan una paradoja: logran vender, pero no logran cobrar a tiempo. Esa brecha entre ventas y recaudo oportuno deteriora el flujo de caja, compromete obligaciones operativas y termina llevando a muchas compañías a procesos de insolvencia.
Así lo revela el informe “Insolvencia Empresarial en Colombia”, elaborado por Solunion Colombia, especialista en seguros de crédito y gestión del riesgo comercial, que identifica la gestión de cartera como la principal vulnerabilidad.