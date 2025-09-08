“Todos los protocolos se encuentran al día”: Andrés Carne de Res tras inspección de autoridades por nuevo incidente

Tres días después de un nuevo incidente en una sede del reconocido resto bar Andrés Carne de Res, esta vez en la calle 82 de Bogotá, las autoridades distritales y la Policía Nacional visitaron el lugar para hacer una inspección tras lo sucedido. Y es que, tras la falla técnica de una máquina de humo que dejó a nueve personas con quemaduras leves, las autoridades locales e incluso nacionales volvieron a poner la lupa en el famoso establecimiento, recordando lo sucedido hace apenas un año con la bailarina Laura Villamil, quien terminó con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo en medio de un espectáculo en la sede de Chía, Cundinamarca. Lea aquí: Tras salir del hospital, Laura Villamil recordó su accidente en Andrés Carne de Res: “Sentía el calor que me consumía” Luego del más reciente hecho, funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Alcaldía local de Chapinero, la Secretaría de Salud, Bomberos Bogotá, Gestión del Riesgo y la Policía realizaron una visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) y según Andrés DC, estas autoridades verificaron “que todos los protocolos se encuentran al día, contando en todo momento con el acompañamiento, la apertura y la colaboración de nuestro equipo”.

“Se emitieron recomendaciones que serán tomadas en cuenta, como retirar de circulación (dar de baja del inventario de la compañía) la máquina que ocasionó el incidente por una falla técnica, medida que se implementó desde la misma noche del suceso”, el pasado viernes, 5 de septiembre. Esa noche, cuentan heridos y testigos de lo sucedido, la máquina que complementa el juego de luces que ameniza el lugar empezó a chispear, afectando a varios de los clientes que sufrieron quemaduras leves en brazos, manos, rostro y el cuero cabelludo. Siga leyendo: Así luce Laura Daniela Villamil, la bailarina que sufrió quemaduras en Andrés Carne de Res “En Andrés DC reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento riguroso de la ley, la transparencia en cada una de nuestras operaciones y, sobre todo, con la seguridad y el bienestar de todas las personas que hacen parte de nuestra experiencia: tanto quienes nos visitan como quienes integran nuestro equipo de trabajo”, agregó el resto bar en un comunicado.

Además de las acciones del gobierno local, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, adelantará acciones de vigilancia y control “de manera inmediata”, aseguró el jefe de esa cartera, Antonio Sanguino. “Vuelve y juega (...) Es inadmisible que, después de lo sucedido con Laura Villamil, se repita una situación que pone en riesgo a trabajadores y clientes (...) La vida y la dignidad laboral no se negocian ni se ponen en juego”, escribió el ministro en su cuenta de X.