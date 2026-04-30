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Instituto de Cancerología y Nueva EPS llegaron a acuerdo para atención de pacientes

El acuerdo incluye la firma de un nuevo contrato y de un plan de pagos de $52.000 millones que serán cancelados en mayo, junio y julio.

  • La directora del Instituto Nacional de Cancerología, doctora Carolina Wiesner, y el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina. FOTO CORTESÍA
    La directora del Instituto Nacional de Cancerología, doctora Carolina Wiesner, y el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina. FOTO CORTESÍA
hace 40 minutos
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Este jueves el Instituto Nacional de Cancerología y el agente interventor de la Nueva EPS anunciaron que llegaron a un acuerdo para continuar con la atención de pacientes con cáncer en ese centro médico. El anuncio se hizo después de una reunión que sostuvieron la directora, doctora Carolina Wiesner, y el agente interventor de la aseguradora, Jorge Iván Ospina.

Se pactó un plan de pagos al Instituto que se extenderá entre mayo y julio, así como la constitución de una póliza.

Noticia en desarrollo...

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