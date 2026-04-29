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Instituto de Cancerología no prestará servicios a pacientes de Nueva EPS desde el 1 de mayo

La decisión fue confirmada mediante un comunicado donde explicaron que “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios”.

  • Nueva EPS mantiene intervenida por el Gobierno. Foto: Julio Herrera.
    Nueva EPS mantiene intervenida por el Gobierno. Foto: Julio Herrera.
El Colombiano
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hace 4 minutos
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El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas entidades.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado publicado este martes, en el que el instituto explicó que, pese a meses de conversaciones, “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios ya prestados ni acuerdos sobre la cartera pendiente”.

Según la entidad, la falta de autorizaciones y el incumplimiento en los pagos hicieron inviable continuar con la atención en las condiciones actuales. “Durante varios meses se ha garantizado la prestación de servicios, pero no se logró establecer un acuerdo que asegure la sostenibilidad”, señala el documento.

Lea también: El médico colombiano que está creando una terapia contra el cáncer en un hospital de élite mundial

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