Instituto de Cancerología no prestará servicios a pacientes de Nueva EPS desde el 1 de mayo

El Instituto Nacional de Cancerología anunció que a partir del próximo 1 de mayo dejará de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales entre ambas entidades.

La decisión fue confirmada mediante un comunicado publicado este martes, en el que el instituto explicó que, pese a meses de conversaciones, “no fue posible concretar compromisos relacionados con pagos por servicios ya prestados ni acuerdos sobre la cartera pendiente”.

Según la entidad, la falta de autorizaciones y el incumplimiento en los pagos hicieron inviable continuar con la atención en las condiciones actuales. “Durante varios meses se ha garantizado la prestación de servicios, pero no se logró establecer un acuerdo que asegure la sostenibilidad”, señala el documento.

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