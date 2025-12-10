x

Instituto Nobel confirma que María Corina Machado está a salvo, pero no podrá asistir al acto de premiación

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, salió rumbo a Oslo bajo estrictas restricciones, pero no llegará a tiempo a la ceremonia ni a los actos programados para este miércoles, informó el Instituto Nobel.

  • Maria Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Colprensa
    Maria Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Colprensa
hace 11 minutos
bookmark

La líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente logró iniciar su viaje hacia Oslo. Sin embargo, no podrá estar presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz ni en los actos oficiales programados para este miércoles, informó el Instituto Nobel.

En un comunicado breve, la organización confirmó que la seguridad de Machado está garantizada pese a las condiciones extremas en las que emprendió el traslado.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, señaló el Instituto, que calificó el desplazamiento como “un viaje en una situación de extremo peligro”.

En desarrollo.

