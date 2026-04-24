El Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío cumple 100 años formando talento que impulsó la industria antioqueña

Los pupitres en que se sientan los alumnos del Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío son hechos por ellos mismos; también lo son los estantes que usan para guardar los materiales y buena parte del mobiliario que luce la institución. Todo porque en su ADN está la formación en artes y oficios.
El colegio cumple este 2026 su primer siglo. En sus inicios fue fundamental para la preparación de buena parte de la mano de obra de las empresas aún incipientes que le fueron dando renombre a Medellín como ciudad industrial.
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De hecho, uno de los egresados más ilustres de sus primeras promociones fue Jesús María Acevedo, quien falleció el año pasado a la edad de 106 años y fundó Industrias Haceb, una de las marcas de electrodomésticos más prestigiosas de Colombia, que exporta a otros países sus neveras, lavadoras, hornos microondas, lavadoras, dispensadores de agua y un largo etcétera de otros productos.
En los talleres del salesiano fue donde él aprendió a arreglar fogones y a hacer las parrillas eléctricas, siendo este el germen del emporio que montó. Así como don José María, hacia 1923 los jóvenes de la época se trasladaban al Centro, específicamente al sector de Tenerife con Pichincha, para aprender las artes y oficios requeridos en la llegada de la Revolución Industrial, como sastrería, zapatería, fotograbado, tipografía, ebanistería y mecánica.
El ciclo continuó bajo los mismos valores de Don Bosco y se transformó en el Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío (PJB). El 26 de abril de 1926 la Gobernación les entregó el timón a los salesianos y le agregó el nombre del primer gobernador del Estado soberano de Antioquia (1864-1873), don Pedro Justo Berrío.