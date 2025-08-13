Video | Abren investigación contra funcionario de la SAE que le dijo “come mierda” a delegado de MinEducación

Una mesa técnica convocada para definir el futuro de la Fundación Cecep en Cali terminó en confrontación verbal e insultos, luego de que el director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Felipe Tascón, protagonizara un altercado con funcionarios del Ministerio de Educación.
El hecho ocurrió el lunes 11 de agosto, en una reunión donde se analizarían las consecuencias de la decisión de la SAE de iniciar el proceso de liquidación de la fundación, tras hallazgos de presuntas irregularidades administrativas.