Integrantes de la secta Lev Tahor ubicados en Yarumal son buscados por delitos contra menores de edad en Estados Unidos

Se siguen conociendo datos escabrosos de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, cuyos integrantes fueron encontrados en un hotel en Yarumal, Antioquia, donde alcanzaron a vivir un mes antes de ser ubicados por las autoridades colombianas para expulsarlos del país y devolver a cinco de los 17 niños con sus familias, luego de conocerse que tenían circular de la Interpol como víctimas de secuestro.

Ahora se conoció que dos de los cuatro hombres que fueron encontrados en el hotel son investigados en Estados Unidos por delitos contra menores de edad. Si bien no se precisaron qué tipo de delitos, se presume que puedan tratarse de crímenes sexuales, pues la secta justamente ha sido expulsada de cinco países tras ser hallados responsables sus líderes e integrantes de abuso sexual infantil, pornografía infantil, matrimonio forzado entre menores de edad, embarazo forzado, esclavitud y secuestro.

Las autoridades migratorias señalaron que en los próximos días empezarán a ser expulsados los nueve adultos, comenzando por los dos que tienen procesos en su contra en Estados Unidos. Sin embargo, el trámite administrativo con los menores de edad, particularmente con los cinco que tienen circular de Interpol, no ha sido tan sencilla, pues según ha trascendido sus propios padres estarían inmersos en la inclusión de estos menores de edad en la secta por lo que no es tan fácil encontrar un entorno seguro para ellos una vez salgan del país.

Por lo demás, siguen revelándose aspectos de su misteriosa presencia en Yarumal. Según lo contó EL COLOMBIANO, la secta no solo estaba de tránsito en Antioquia huyendo de las autoridades internacionales, sino que pretendía fundar una colonia en el Norte del departamento, y para ello habrían adelantado gestiones para alquilar una casa finca.

También conoció este medio en su recorrido por el municipio, que dos de los hombres eran los responsables de comprar los víveres y que prácticamente el resto del grupo permaneció recluido casi la totalidad del tiempo en una planta del hotel. Además, testigos relataron que una situación puntual incómoda que tuvieron con los integrantes de esta secta fue que los descubrieron tomándoles fotos a unos niños que montaban bicicleta en vía pública. Esto, además de la barrera del idioma y el hecho de que la única vez que permitieron a los niños salir fue para llevarlos a un médico por presunto bajo peso corporal y deteriorado estado físico, llevó a las autoridades a rastrearlos el pasado fin de semana en un operativo que contó con el Gaula, ejército, Migración y el ICBF.

La respuesta a la pregunta de por qué eligieron Yarumal continúa siendo un misterio y no parece que se vaya a revelar por parte de la secta, ante su casi nula colaboración que han demostrado con las autoridades, un patrón que se ha replicado en cada país en el que han intentado asentarse y de los que han sido expulsados señalados de crímenes horrendos.