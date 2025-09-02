La IA revela signos de consciencia encubierta en pacientes en coma días antes que los médicoss

Un sistema de visión por computadora identificó señales de “consciencia encubierta” en pacientes en coma varios días antes de que fueran registradas en el examen clínico estándar.
El avance, desarrollado por un equipo de Stony Brook University, fue publicado en Communications Medicine el 20 de agosto, y basado en la detección temprana de microgestos faciales podría cambiar protocolos de evaluación y rehabilitación en unidades de cuidado neurocrítico.