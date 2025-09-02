Cinco casos reales en los que la IA detecta lo que los médicos no

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta clínica capaz de detectar lo que los médicos no siempre alcanzan a ver, o por lo menos así lo parece, ya que en los últimos años distintos estudios científicos publicados en revistas de alto impacto han mostrado que los algoritmos pueden identificar enfermedades con mayor sensibilidad, rapidez o anticipación que la observación humana, especialmente en áreas donde la precisión y el tiempo son decisivos para salvar vidas.
Lea también: La IA revela signos de consciencia encubierta en pacientes en coma días antes que los médicos
Desde la oncología hasta la neurología crítica, los avances se multiplican: sistemas entrenados con miles de imágenes médicas son capaces de descubrir tumores en etapas más tempranas, distinguir lesiones cutáneas malignas entre cientos de fotografías o reconocer alteraciones en la retina diabética con un nivel de certeza superior al de especialistas experimentados. Asimismo, en cuidados intensivos, tecnologías basadas en visión artificial han detectado signos de consciencia en pacientes en coma varios días antes que los médicos, lo que abre nuevas posibilidades para el pronóstico y la rehabilitación.
Sin embargo, es imprescindible hacer énfasis en que estos ejemplos no implican reemplazar al personal de salud, sino ofrecer un apoyo complementario que potencia la práctica clínica y reduce el margen de error.
En EL COLOMBIANO recopilamos cinco de los casos más representativos en los que la inteligencia artificial ha marcado una diferencia tangible en la medicina moderna: