Intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa perdida del fútbol francés que tenía “más talento que Mbappé”

Según las autoridades, el ahora exjugador francés de 30 años fue víctima de un sujeto desconocido que lo apuñaló cuando se encontraba con otro amigo. Ahora está hospitalizado y su historia fue recordada.

  Yann Gueho fue una de las promesas de los últimos 10 años del fútbol francés, que debido a varios problemas no logró surgir. Ahora está hospitalizado tras recibir una puñalada. FOTO: Getty
    Yann Gueho fue una de las promesas de los últimos 10 años del fútbol francés, que debido a varios problemas no logró surgir. Ahora está hospitalizado tras recibir una puñalada. FOTO: Getty
  Yann Gueho en medio de los entrenamientos con el Chelsea de Inglaterra. FOTO: Cortesía The Athletic
    Yann Gueho en medio de los entrenamientos con el Chelsea de Inglaterra. FOTO: Cortesía The Athletic
  Yann Gueho cuando llegó a las instalaciones del Chelsea en Inglaterra, donde su carrera no logró despegar. FOTO: Cortesía The Athletic
    Yann Gueho cuando llegó a las instalaciones del Chelsea en Inglaterra, donde su carrera no logró despegar. FOTO: Cortesía The Athletic
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 40 minutos
bookmark

La órbita del fútbol francés sigue estremecida por el ataque a una de sus promesas más frustradas. Yann Gueho, un nombre que resonó en las categorías inferiores por su potencial, fue apuñalado recientemente en el pecho por un sujeto desconocido, según reportó el diario L’Équipe.

El exjugador, cuyo presente estaba marcado por el ostracismo, continua hospitalizado bajo estricta observación médica y en recuperación tras el ataque ocurrido entre el 9 y 10 de noviembre, por lo que su nombre sigue siendo tendencia en Francia y el resto el mundo.

Este hecho ocurrió mientras Gueho se encontraba con un amigo en la zona de Choisy-le-Roi (Val-De-Marne o Valle del Marne), por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital de París. El 12 de noviembre se abrió una investigación judicial por el delito de “tentativa de homicidio”.

La joya que pudo haber brillado más que Mbappé y Dembélé

A lo largo de la historia, Francia se ha catalogado como uno los principales países de Europa en donde salen figuras del fútbol. Nacido en 1994, Gueho, ahora con 30 años, fue catalogado desde muy joven como un talento generacional.

Su paso por las diferentes e importantes canteras francesas, incluyendo el prestigioso INF Clairefontaine y el FC Nantes, despertó el interés de los clubes más relevantes de Europa.

Según varios testimonios de excompañeros, recogidos por The Athletic, dan fe de su excepcional habilidad. El actual jugador del Rennes, Valentin Rongier, quien coincidió con él cuando este tuvo su paso por el Nantes, aseguró que Gueho estaba varios niveles por encima de muchos otros.

“Estaba 10 niveles por encima de todos, podía enfrentarse a cualquiera en un uno contra uno. Nunca había visto algo así en mi vida. El balón se le pegaba a los pies”, detalló al medio mencionado.

Algunos críticos y compañeros en Francia incluso llegaron a considerarlo con más potencial y futuro prometedor que figuras como Ousmane Dembélé o Kylian Mbappé, a quienes Gueho les lleva dos y cuatro años más, respectivamente. Pero al final, esto no fue así.

“Con 16 años, Yann Gueho tenía más talento que Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé a su misma edad... Podía ganar un partido él solo, como un mago”, concluyó Damien Dussaut, defensa que coincidió con Yann Gueho en Clairefontaine.

Un futuro truncado y con problemas fuera del campo

El Chelsea F.C. se hizo con sus servicios en una etapa temprana de su carrera, con 15 años llegó al país inglés. Sin embargo, en Inglaterra, el rendimiento de Gueho nunca se consolidó al nivel de su potencial.

Luego de algunos partidos y desaciertos futbolísticos, el joven jugador se vio forzado a regresar a Francia, donde su carrera profesional decayó por completo, llegando a jugar en el París F.C., cuando el club militaba en la tercera división.

Además de su declive deportivo, el exdelantero enfrentó algunos problemas judiciales. A los 18 años, Gueho, oriundo del territorio de Maisons-Alfort, fue diagnosticado con trastorno bipolar, por lo que estuvo internado en un hospital psiquiátrico. Esto después le derivó en varios problemas con la ley.

Yann Gueho en medio de los entrenamientos con el Chelsea de Inglaterra. FOTO: Cortesía <i>The Athletic</i>
Yann Gueho en medio de los entrenamientos con el Chelsea de Inglaterra. FOTO: Cortesía The Athletic

Más tarde fue detenido por varios robos a casas y atracos en la calle a mano armada, lo que evidenció sus problemas mentales y hasta una inestabilidad económica que marcó el final de su paso por el fútbol. Tras su breve y desafortunado periodo en el París F.C., colgó las botas. Se retiró a los 25 años.

Tentativa de homicidio: hay dos capturados

Tras varios años de inactividad, fuera de los reflectores del fútbol mundial, pero aun en la memoria de los aficionados franceses como “el genio arrogante”, la comunidad francesa sigue conmocionada por lo ocurrido recientemente con este exjugador.

La tragedia volvió a tocar la vida de Gueho el pasado 9 de noviembre, después de haberse refugiado en Francia junto a sus allegados. La policía, que ha actuado rápidamente, informó este jueves 20 de noviembre que logró detener a dos individuos sospechosos por tentativa de homicidio.

Por ahora, dos personas han sido imputadas y se encuentran en prisión preventiva, según detallaron las autoridades locales, entre ellas un hombre acusado de “tentativa de homicidio”, por el ataque a Gueho, y el otro por “violencia en grupo”, tras atentar contra otra persona.

Yann Gueho cuando llegó a las instalaciones del Chelsea en Inglaterra, donde su carrera no logró despegar. FOTO: Cortesía <i>The Athletic</i>
Yann Gueho cuando llegó a las instalaciones del Chelsea en Inglaterra, donde su carrera no logró despegar. FOTO: Cortesía The Athletic

De esta manera, las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los detalles de los hechos. La noticia volvió a poner en el foco el sombrío destino de un futbolista que la élite llegó a considerar un “talento único” en la historia del fútbol francés.

“Este chico... es la pérdida más grande que he visto en el fútbol”, concluyó Khallil Lambin, otro excompañero de Yann Gueho cuando compartió con él en el Nantes, en declaraciones a El Confidencial.

