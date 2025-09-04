Intentaron quemar vivos a dos militares durante asonada en medio de operación contra laboratorio de cocaína en Putumayo

El Ejército Nacional rechazó este jueves un violento ataque del que fueron víctimas dos de sus integrantes en medio de una operación contra el narcotráfico en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo).
Según informó el coronel Erik Rodríguez, segundo comandante de la institución, un subteniente y un soldado profesional sufrieron graves quemaduras luego de que un individuo les arrojara una mezcla de gasolina y aceite para después prenderles fuego, mientras tropas realizaban un procedimiento de incautación de insumos para la producción de pasta a base de coca.