Tensión en Putumayo por nuevo intento de asonada contra soldados: hay una persona herida

En circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades, un grupo de unas 200 personas intentó realizar una asonada contra tropas del Ejército que realizaban operaciones contra la minería ilegal en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo.
Según las primeras versiones, los uniformados reaccionaron disparando al piso, pero el hecho dejó un civil herido. Los hechos se registraron en la vereda Mandur.
Fuentes consultadas por el Ejército confirmaron que los uniformados implicados pertenecen a la Sexta División de la institución, quienes fueron rodeados y hostigados por la comunidad tras descubrir una mina ilegal a cielo abierto. Al parecer, la tensión creció luego de que los uniformados decomisaran y destruyeran dragas y maquinaria amarilla.
