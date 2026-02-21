Intento de robo terminó en balacera en pleno centro de Guarne

2 y 8
2 y 8
5 y 9
5 y 9
4 y 6
4 y 6
0 y 3
0 y 3
no
1 y 7
1 y 7
Temas recomendados
Los enfrentamientos entre estas dos estructuras criminales, cada vez más, tienen con mayor temor a las comunidades. Conozca todos los detalles.
La misión que llevará de nuevo al hombre a la Luna tuvo otro revés este sábado, lo que impedirá su despegue el 6 de marzo. Ahora, el lanzamiento de la Nasa se retrasaría por lo menos hasta abril. Le contamos qué pasó en las pruebas de lanzamiento.
Si bien aún no se confirman las causas exactas de su deceso, el salsero nacido en EE. UU. pero criado en Puerto Rico habría presentado complicaciones respiratorias agudas. Conozca más detalles.
Ángelo Marsiglia destapó sus cartas, regresa la arquera Catalina Pérez, Luisa Agudelo es ausencia, ya que está con la Selección Sub 20 en el Sudamericano de Paraguay.
El cuadro del colombiano sigue ampliando su ventaja como líder del torneo alemán. Así fue el partido.