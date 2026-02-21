Intento de robo terminó en balacera en pleno centro de Guarne

Artemis II vuelve a posponerse: la misión a la Luna, que despegaría el 6 de marzo, tuvo otro problema técnico

La misión que llevará de nuevo al hombre a la Luna tuvo otro revés este sábado, lo que impedirá su despegue el 6 de marzo. Ahora, el lanzamiento de la Nasa se retrasaría por lo menos hasta abril. Le contamos qué pasó en las pruebas de lanzamiento.