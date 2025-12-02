Intento de hurto en el norte de Bogotá terminó en tiroteo y con dos personas muertas: un menor fue aprehendido

El norte de Bogotá se convirtió en escenario de un hecho violento durante la tarde de este martes 2 de diciembre. Según las autoridades, un intento de hurto, terminó con la muerte de la víctima, un asaltante y la captura de otro, luego de una rápida reacción policial.
El incidente se desató sobre la Calle 108 con avenida 19, en cercanías a la Autopista Norte, cuando un joven estudiante de noveno semestre de 29 años fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta.