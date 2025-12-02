Intento de hurto en el norte de Bogotá terminó en tiroteo y con dos personas muertas: un menor fue aprehendido

El norte de Bogotá se convirtió en escenario de un hecho violento durante la tarde de este martes 2 de diciembre. Según las autoridades, un intento de hurto, terminó con la muerte de la víctima, un asaltante y la captura de otro, luego de una rápida reacción policial. Le puede interesar: La multimillonaria suma que pedían por el hijo de Giovanny Ayala; delincuencia común estuvo detrás del secuestro El incidente se desató sobre la Calle 108 con avenida 19, en cercanías a la Autopista Norte, cuando un joven estudiante de noveno semestre de 29 años fue interceptado por dos individuos a bordo de una motocicleta.

Los criminales, que pretendían despojar a la víctima de su celular y una maleta en donde al parecer llevaba su computador, le dispararon en dos ocasiones antes de intentar huir, acabando con su vida.

Intercambio de disparos y balance

La agresión desencadenó la inmediata intervención de un agente de seguridad que se encontraba en el sector. El enfrentamiento a tiros entre el uniformado y los delincuentes culminó con la muerte de uno de los asaltantes. El segundo criminal fue aprehendido en el lugar.

Imagen de referencia de ladrones en moto en un robo armado. FOTO: Colprensa

Las autoridades señalaron que se trataba de un menor de edad, siendo el presunto autor de los disparos y miembro de una banda delictiva activa en la zona. El brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá, ofreció detalles sobre la rápida respuesta oficial. “En la reacción policial se abate a uno y captura al otro. Se incautó el arma de fuego y la motocicleta en la cual se estaban desplazando los delincuentes”, confirmó Cristancho.

El comandante precisó que los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 p. m., e indicó que el menor aprehendido de 16 años presentaba una herida en el brazo, mientras que el delincuente abatido está siendo identificado y tendría entre 25 y 30 años.

Otro operativo con un fusil incautado en Usaqué

Simultáneamente, a la vigilancia desplegada en la zona del fleteo, en el norte de Bogotá, las autoridades se pronunciaron sobre otro operativo de este martes, en la localidad de Usaquén. Patrullas de la Policía Nacional, alertadas por detonaciones en el barrio Canaima, iniciaron una persecución tras sorprender a un hombre disparando al aire con un fusil. La persecución concluyó en la intersección de la calle 195 con carrera 20.

En ese punto, dos individuos fueron detenidos por las autoridades luego de ser interceptados en un vehículo. Durante el registro, los agentes hallaron un fusil, un proveedor, cinco cartuchos y una máscara. Uno de los capturados tenía antecedentes judiciales por extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Los dos detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.