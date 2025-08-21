“El caso lo han construido para poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”: Rendón cuestionó interceptaciones de la Fiscalía

“¿Es acaso cierto que Usted dio la orden de darle mucha celeridad a mi proceso? Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar a la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner gobernador de bolsillo de cara al 2026”, añadió en su pronunciamiento. De igual forma, el mandatario seccional cuestionó la celeridad que al caso le está dando el ente acusador, señalando no entender los medios que se están desplegando en las indagaciones cuando se trata de hechos ocurridos hace más de seis años. Lea también: ¿La Fiscalía está desempolvando imputación al gobernador Andrés Julián Rendón? “Los servidores públicos, yo el primero, debemos dar ejemplo y responder por nuestros actos. Pero, cuando se ordena afanosamente espiarme, y a algunos de mis colaboradores, para supuestamente investigar unos hechos de hace 6 años, siendo alcalde de Rionegro, es abuso de poder e instrumentalización de la justicia con propósitos ideológicos”, expresó, planteando no encontrar lógica en que se lo procese por la construcción de dos CAI que ya prestan servicio a la comunidad y a la Fuerza Pública.

A renglón seguido, Rendón cuestionó que mientras su caso avanza con total celeridad, otros casos más graves no tienen resultados. “¡Tanto beneplácito, complicidad y garantías con prófugos como el señor Carlos Ramón González en el caso de la UNGR donde están perdidos miles de millones de pesos, cercano al presidente Petro, exguerrillero del M19, y hoy protegido de la dictadura de Ortega en Nicaragua, gracias a la gestión de la Cancillería del Gobierno Nacional!”, dijo. “Todo mi aprecio y respeto por los fiscales y jueces que día a día trabajan por administrar justicia, garantizar derechos y construir desde las instituciones, sin sesgos políticos o ideologías. El libreto de Venezuela para Colombia es el mismo que nos aplican hoy: impunidad al gobierno Petro y cárcel a los opositores”, aseveró.