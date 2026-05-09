En vivo | Sin David Ospina, Matheus Uribe y Andrés Sarmiento, Nacional definió a los titulares para iniciar los playoffs

Atlético Nacional inicia este sábado su camino en los playoffs de la Liga BetPlay-1 con una visita exigente ante Internacional de Bogotá en el estadio de Techo.

El técnico Diego Arias se decidió por la siguiente nómina para iniciar el partido: Harlem Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Morelos.

El enfrentamiento entre ambos tiene una larga historia de equilibrio. Este será su partido número 49, incluyendo la etapa en la que el conjunto bogotano competía bajo el nombre de La Equidad.

El balance general refleja una paridad notable: 18 victorias para Nacional, 16 para el entonces La Equidad/Internacional y 14 empates. En cuanto a goles, los antioqueños han marcado 64 tantos, mientras que los capitalinos suman 44.

Además, en dos ocasiones se han enfrentado en series por el título del fútbol colombiano: la final del Torneo Finalización 2007 y la del Apertura 2011. En ambas oportunidades, el campeón fue Atlético Nacional. En el presente, los últimos tres enfrentamientos entre ambos han terminado con triunfo verdolaga (0-1, 3-1 y 3-0), lo que le da un impulso anímico al conjunto paisa.

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