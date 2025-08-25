Interpol ya emitió circular roja contra César Manrique por escándalo en la UNGRD

La Secretaría General de Interpol, aprobó y publicó una notificación roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha. La decisión responde a una petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia.

La solicitud fue tramitada cinco días atrás por el equipo de fiscales que adelanta la investigación por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con la notificación, se busca hacer efectiva la orden de captura que pesa sobre Manrique Soacha, emitida por un juzgado tras imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario el pasado 29 de julio.

Lea aquí: ¿César Manrique, exdirector de Función Pública, podría estar en Venezuela? Fiscalía ya solicitó circular roja a Interpol | El Colombiano

El panorama de César Manrique cambió en cuestión de días. Durante meses asistió a las diligencias en su contra, despejando cualquier sospecha de que pudiera evadirse. Sin embargo, todo cambió el 29 de julio, cuando un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Desde ese día se le perdió el rastro. No volvió a presentarse y su paradero es hoy un misterio.

La Fiscalía sostiene que, tras esa decisión, Manrique dejó de responder a las citaciones judiciales y no existe rastro oficial de su salida del país. En las bases de Migración Colombia no hay registro de viajes al exterior, pero tampoco ha vuelto a conectarse de manera virtual las audiencias.

Conozca aquí: Envían a la cárcel a César Manrique, exfuncionario de Petro, y otros siete implicados en millonario desfalco | El Colombiano

Ese vacío despertó todas las alarmas en el ente acusador, que ahora lo considera un prófugo más dentro del escándalo de corrupción que marcó al Gobierno de Petro.