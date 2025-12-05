Inundaciones dejan al menos 2.000 víctimas mortales en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Fuertes lluvias azotaron Sri Lanka este viernes, dificultando las tareas de limpieza tras las devastadoras inundaciones que han dejado más de 1.700 muertos en varios países de Asia, informaron autoridades.
Una intensa temporada monzónica, agravada por dos ciclones tropicales poco habituales, ha generado desde la semana pasada aguaceros en zonas remotas de Indonesia y Sri Lanka, además de golpear el sur de Tailandia y el norte de Malasia. Las autoridades esrilanquesas indicaron que las precipitaciones “superaron los 150 milímetros en algunos lugares en las últimas 24 horas”.