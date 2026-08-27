¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones que dejan 362 muertos

Una poderosa corriente de agua descendió por las montañas del Himalaya y golpeó varias zonas de Nepal y el Tíbet, en China, dejando a su paso viviendas destruidas, vehículos arrastrados, carreteras afectadas y puentes colapsados. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran la magnitud de la emergencia, con personas huyendo ante la llegada repentina de una enorme masa de agua. Mientras continúan las labores de emergencia y la evaluación de los daños, una de las principales preguntas es qué provocó semejante inundación repentina. De acuerdo con las primeras hipótesis, se debería a un fenómeno geológico particular: un gigantesco deslizamiento de tierra que habría incorporado hielo, rocas y sedimentos hasta generar una avalancha de agua y material.

La confusión comenzó en las primeras horas de la emergencia, cuando el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró inicialmente una señal equivalente a un terremoto de magnitud 4,4 en la región fronteriza, al norte de Katmandú. Sin embargo, posteriormente el organismo aclaró que las sacudidas no correspondían a un terremoto convencional. Lo que habría ocurrido fue un potente deslizamiento de tierra cuyo movimiento generó una señal sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 5,2.

Es decir, la secuencia habría sido al revés de lo que inicialmente se pensó: no fue un terremoto el que provocó el deslizamiento de tierra, sino el deslizamiento el que produjo el terremoto.

¿Qué hipótesis existen sobre lo que causó la tragedia de Nepal y China?

Una de las explicaciones que estudian los científicos es que un enorme fragmento de glaciar se haya desprendido de la montaña y caído hacia el valle. Lea más: Temperatura del mar habría alcanzado su punto más alto en 125.000 años, según estimaciones; hay alarma en la comunidad científica El material habría descendido con una velocidad considerable hacia el río Lhende Khola, un afluente del Bhote Koshi, que nace en China y continuó su recorrido hacia Nepal a través de un paisaje caracterizado por montañas escarpadas y profundas gargantas. El desprendimiento pudo haber arrastrado grandes cantidades de roca y sedimentos mientras descendía por la montaña. A esto se habría sumado el agua acumulada en el suelo como consecuencia de la temporada de monzones y del deshielo.

El resultado pudo ser una especie de corriente de gran densidad, compuesta por agua, hielo, rocas y tierra, capaz de desplazarse por los estrechos valles con una enorme fuerza destructiva. El geólogo Daniel Shugar, de la Universidad de California y parte de un equipo internacional que analiza el fenómeno, señaló que uno de los principales interrogantes es precisamente la enorme cantidad de agua observada en las imágenes. Según esta hipótesis, las temperaturas más altas de los últimos años podrían haber contribuido indirectamente a debilitar el terreno. El agua procedente del derretimiento de la nieve puede infiltrarse en grietas de glaciares y formaciones rocosas, reduciendo su estabilidad y aumentando el riesgo de desprendimientos.

No obstante, los expertos insisten en que todavía no es posible establecer una relación definitiva entre el cambio climático y este evento específico. Para determinar qué ocurrió exactamente será necesario analizar imágenes satelitales, registros meteorológicos, condiciones de los glaciares y características del terreno.

La otra teoría: desbordamiento de un lago glaciar

Otra de las posibilidades que inicialmente se consideró es un fenómeno conocido como desbordamiento repentino de un lago glaciar, también llamado GLOF. Estos eventos ocurren cuando el agua acumulada por el derretimiento de un glaciar forma un lago en zonas de gran altitud. Si la barrera de hielo, roca o tierra que contiene el agua se rompe, una enorme cantidad de líquido puede desplazarse repentinamente hacia las zonas bajas. El fenómeno puede tener consecuencias especialmente graves en el Himalaya debido a la pendiente del terreno. El agua puede aumentar rápidamente su velocidad mientras desciende y, además, arrastrar rocas, árboles y sedimentos.

Las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y China dejaron una estela de destrucción, con viviendas, carreteras y puentes afectados por la fuerza de la riada. FOTO: AFP.

La región es especialmente vulnerable a este tipo de emergencias. Investigaciones recientes han advertido que la pérdida de hielo de los glaciares en el Hindu Kush-Himalaya se ha acelerado de manera considerable desde comienzos del siglo XXI, aumentando los riesgos para las comunidades que viven río abajo. A pesar de ello, esta explicación parece perder fuerza en el caso de las inundaciones recientes. El análisis de imágenes satelitales realizado por expertos no habría encontrado grandes lagos situados aguas arriba de la trayectoria de la inundación. Por esta razón, algunos especialistas consideran que un desbordamiento glaciar puede descartarse o, al menos, tendría un papel mucho menor del que inicialmente se pensó.

¿La temporada del monzón tuvo algo que ver con lo sucedido en Nepal?

Las lluvias intensas también están bajo análisis, especialmente porque agosto coincide con la temporada del monzón en Nepal y otras zonas del sur de Asia. Durante estos meses, las precipitaciones pueden aumentar considerablemente el caudal de los ríos y dejar el suelo saturado de agua. En determinadas circunstancias, esto puede contribuir a que las laderas de las montañas pierdan estabilidad y se produzcan deslizamientos.

Aunque los análisis meteorológicos de la última semana no muestran precipitaciones extremas extendidas sobre la zona exacta donde se produjo el fenómeno. Sí se registraron lluvias asociadas al monzón, pero estas no parecen suficientes, por sí solas, para explicar el volumen de agua que aparece en las imágenes.

¿El cambio climático causó el desastre en Nepal y China?

Si bien aún no se puede dar una afirmación en concreto, los científicos sí advierten que el calentamiento del planeta está transformando rápidamente el Himalaya. El aumento de las temperaturas está provocando la pérdida de hielo de los glaciares y modificando las condiciones de las montañas. A medida que desaparece parte del hielo que mantiene unidas determinadas estructuras, algunas laderas pueden volverse más inestables. Además, el derretimiento puede generar nuevos lagos y aumentar el volumen de agua almacenado en zonas de gran altitud. Las lluvias más intensas asociadas a un clima cambiante también pueden incrementar la amenaza de inundaciones y deslizamientos.

Nepal se encuentra entre los países más expuestos a estos riesgos debido a su geografía montañosa y a la presencia de numerosas comunidades ubicadas en los valles por donde descienden los ríos. Hasta el momento, los investigadores mantienen abiertas varias teorías sobre el origen de una tragedia que deja, de manera provisional, al menos 362 personas muertas y más de 1.300 desaparecidas entre el norte de Nepal y el Tíbet chino. En Nepal, la Policía reportó 359 fallecidos, mientras que las autoridades chinas informaron de otras tres víctimas en territorio tibetano.

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