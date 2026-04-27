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Inversión extranjera directa cae 10% en primer trimestre de 2026 y alcanza su punto más bajo en cinco años

Colombia perdió 214 millones de dólares en inversión para estos primeros tres meses. Aquí los detalles.

  • La inversión extranjera en Colombia mostró una recuperación progresiva entre enero y marzo de 2026, aunque el acumulado trimestral sigue rezagado. FOTO EL COLOMBIANO
    La inversión extranjera en Colombia mostró una recuperación progresiva entre enero y marzo de 2026, aunque el acumulado trimestral sigue rezagado. FOTO EL COLOMBIANO
  • El comportamiento de la inversión extranjera directa refleja cautela de los capitales internacionales frente al entorno económico del país. FOTO EL COLOMBIANO.
    El comportamiento de la inversión extranjera directa refleja cautela de los capitales internacionales frente al entorno económico del país. FOTO EL COLOMBIANO.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 32 minutos
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Los inversores extranjeros siguen invirtiendo menos plata en Colombia este año. De hecho, se trata del peor trimestre en inversión extranjera directa (IED) en los últimos cinco años.

Así lo revelan las más recientes cifras de Balanza Cambiaria del Banco de la República. De acuerdo con esos datos, Colombia acumuló un flujo de inversión extranjera de 2.129 millones de dólares en su primer trimestre (enero, febrero y marzo) de este año.

A simple vista parece una cifra considerable, pero se trata de una caída de 10% en comparación con el flujo de capital que se registró en los mismos meses del año pasado, cuando fue de 2.343 millones de dólares. En otras palabras, se recibieron 214 millones de dólares menos en el último año.

Le puede gustar: Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Para comprender, la inversión extranjera directa se trata de la plata que una empresa o persona de otro país pone en un negocio dentro de un país para crear, comprar o ampliar una empresa.

La inversión más baja desde 2021

El reciente desplome ha preocupado a los analistas al tratarse del nivel de inversión más bajo en los últimos cinco años. No se veía una cifra menor desde 2021, cuando la IED fue de 1.658 millones de dólares.

No obstante, hay que decir que el dato mejoró en marzo al pasar de 698 millones de dólares el año pasado a 831 millones este 2026. Un alza de 19%.

Petróleo y minería concentran casi el 80% de la inversión

El desempeño de la IED en el primer trimestre estuvo ampliamente liderado por el sector extractivo. Petróleo y minería atrajeron US$1.684 millones, lo que equivale a cerca del 79% del total invertido en el periodo.

Por meses, este segmento reportó US$558 millones en enero, US$526 millones en febrero y US$600 millones en marzo, confirmando su papel como principal receptor de capital extranjero en el país.

El comportamiento de la inversión extranjera directa refleja cautela de los capitales internacionales frente al entorno económico del país. FOTO EL COLOMBIANO.
El comportamiento de la inversión extranjera directa refleja cautela de los capitales internacionales frente al entorno económico del país. FOTO EL COLOMBIANO.

La cuestión es que la inversión minera también tuvo un desplome notable. El resultado para el primer trimestre es una disminución de 6,13%, al compararlo con los 1.799 millones de dólares invertidos en el mismo periodo de 2025.

Los expertos han dicho una y otra vez que es preocupante que la inversión extranjera baje. La situación puede afectar la generación de empleo, frena el crecimiento económico y limita la entrada de tecnología y conocimiento. Además, envía una señal de desconfianza sobre el país, lo que puede afectar aún más la inversión y la estabilidad económica.

Entérese: Inversión extranjera directa en Colombia cayó 15,2% y sumó US$14.234 millones en 2024

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