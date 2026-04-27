Inversión extranjera directa cae 10% en primer trimestre de 2026 y alcanza su punto más bajo en cinco años

Los inversores extranjeros siguen invirtiendo menos plata en Colombia este año. De hecho, se trata del peor trimestre en inversión extranjera directa (IED) en los últimos cinco años.

Así lo revelan las más recientes cifras de Balanza Cambiaria del Banco de la República. De acuerdo con esos datos, Colombia acumuló un flujo de inversión extranjera de 2.129 millones de dólares en su primer trimestre (enero, febrero y marzo) de este año.

A simple vista parece una cifra considerable, pero se trata de una caída de 10% en comparación con el flujo de capital que se registró en los mismos meses del año pasado, cuando fue de 2.343 millones de dólares. En otras palabras, se recibieron 214 millones de dólares menos en el último año.

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Para comprender, la inversión extranjera directa se trata de la plata que una empresa o persona de otro país pone en un negocio dentro de un país para crear, comprar o ampliar una empresa.