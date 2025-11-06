x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con una inversión de más de $8.000 millones: así serán la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental de Marinilla

Los nuevos espacios serán adaptables a diferentes actividades terapéuticas como talleres, sesiones grupales o atención individual. Conozca cómo estará distribuido cada piso.

  • Así se verá uno de los nuevos espacios que pretende consolidar al Hospital San Juan de Dios como un centro de segundo nivel en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Alcaldía de Marinilla
    Así se verá uno de los nuevos espacios que pretende consolidar al Hospital San Juan de Dios como un centro de segundo nivel en el Oriente antioqueño. FOTO: Cortesía Alcaldía de Marinilla
  • Con una inversión de más de $8.000 millones: así serán la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental de Marinilla
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 2 horas
bookmark

El anuncio fue dado por el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, quien compartió con la ciudadanía los diseños de la nuevaTorre Médica y la Unidad de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios, que tendrán una inversión de $8.418 millones. Esta es una de las principales apuestas estratégicas de la alcaldía para la consolidación del hospital como un centro de segundo nivel en el Oriente antioqueño.

“Este hospital será un referente en servicios especializados,con infraestructura moderna, atención humanizada y tecnología biomédica de última generación”,inserción el mandatario.

Lea más: Hueco en Antioquia por deudas de EPS en hospitales ya pasa de $4 billones

¿Cómo estará equipado?

Contará con un Hospital Día ubicado en el primer nivel, con acceso independiente y conexión directa a zonas verdes. Sus espacios serán adaptables a diferentes actividades terapéuticas como talleres, sesiones grupales o atención individual, fortaleciendo el acompañamiento profesional y emocional.

En el tercer nivel del edificio actual estará el área de Internacionalización y las habitaciones estarán distribuidas en dos alas laterales. con ventilación e iluminación natural, y podrán organizarse según género o condición clínica.

La nueva Torre Médica será una edificación de 7 pisos, con proyección a 10, moderna y funcional, que ampliará de manera significativa la capacidad de atención hospitalaria del municipio y la región. Contará con áreas de urgencias , imagenología, consulta externa, laboratorio clínico, sala de partos, hospitalización general y una unidad de cuidados intensivos y cuidados especiales.

Le podría interesar: ¡Humo blanco! Siete hospitales de Antioquia y Nueva EPS llegaron a acuerdos y no suspenderán servicios a 1 millón de afiliados

Con una inversión de más de $8.000 millones: así serán la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental de Marinilla

Además,los pisos superiores estarán proyectados para docencia, investigación y nuevas especialidades médicas, consolidando a Marinilla como una ciudad de servicios.

También se,la Alcaldía de Marinilla junto con el Ministerio de Salud, adelantan las gestiones de un proyecto que incluye una dotación de quirófanos y equipos biomédicos especializados como tomógrafo, ecógrafo, mamógrafo y equipos de rayos X, con una inversión de $6.700 millones, lo que fortalecerá la capacidad quirúrgica y diagnóstica del hospital.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida