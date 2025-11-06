Con una inversión de más de $8.000 millones: así serán la nueva Torre Médica y la Unidad de Salud Mental de Marinilla

El anuncio fue dado por el alcalde de Marinilla, Julio Serna Gómez, quien compartió con la ciudadanía los diseños de la nuevaTorre Médica y la Unidad de Salud Mental del Hospital San Juan de Dios, que tendrán una inversión de $8.418 millones. Esta es una de las principales apuestas estratégicas de la alcaldía para la consolidación del hospital como un centro de segundo nivel en el Oriente antioqueño.
“Este hospital será un referente en servicios especializados,con infraestructura moderna, atención humanizada y tecnología biomédica de última generación”,inserción el mandatario.