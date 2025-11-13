¿Invertir, viajar o ahorrar? Así puede sacarle provecho al dólar más barato en cuatro años

El dólar en Colombia no encuentra piso: este jueves tocó el nivel más bajo de los últimos cuatro años $3.692,52. No se registraban valores tan bajos desde el 17 de junio de 2021, cuando se cotizó en $3.690,56. Además, en lo que va del año, la divisa estadounidense, medida por la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ha perdido $689,44, al pasar de $4.409,15 el 1.º de enero de 2025 a $3.719,71 este 13 de noviembre.
En ese contexto, varios colombianos se preguntan cómo pueden aprovechar el billete verde barato para sus planes de los próximos meses o diversificar sus ahorros. Expertos sugieren alternativas como ahorros programados en dólares, inversiones en ETF (fondos cotizados en bolsa) o incluso emprender, estudiar o invertir en el exterior.