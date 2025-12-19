Procuraduría abrió pliego de cargos contra un Policía de Medellín por uso excesivo de la fuerza en unas protestas del 2021

El Ministerio Público busca confirmar, si en el desarrollo de las manifestaciones del 28 de abril de 2021 (el día en que se desató el estallido social en todo el país), el servidor público presuntamente causó daño a la integridad de una joven quien ya estaba retenida en medio del operativo policial a través de agresiones físicas.

En la noche de este jueves 18 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación informó que le abrió pliego de cargos al patrullero de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Cristian Camilo Santander Castillo, por presunto u so excesivo de la fuerza en medio de unas protestas en Medellín.

La Procuraduría Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá busca esclarecer si presuntamente el funcionario se extralimitó en sus funciones y si ocasionó perjuicio de manera intencional a la ciudadana con presunta fuerza excesiva.

Por lo anterior, el ente de control calificó provisionalmente la falta del uniformado como gravísima a título de dolo.

No obstante la noticia del pliego de cargos, son llamativos los largos tiempos de la Procuraduría en este caso, pues la investigación disciplinaria está abierta desde septiembre del 2021, es decir, que han pasado más de cuatro años desde esta fecha.

Según registró el Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el 28 de abril, la movilización inició muy temprano. “Siendo las 5:30 de la mañana ya se encontraban dispuestas personas en la estación Caribe del metro para iniciar las protestas. A las 6:00 de la mañana desde el SENA de Pedregal avanzó la caravana de carros. En el ITM la convocatoria fue a las 7:00 de la mañana para desplazarse hasta Punto Cero, lugar donde se unirían con los manifestantes que venían del Parque de los Deseos, para seguir por la avenida Regional hasta San Juan, y luego terminar en el Parque de Las Luces”.

Según reportes, la pelea callejera empezó a medio día en la avenida Ferrocarril, llegando a La Alpujarra, por lo cual la marcha se dividió. Unos minutos más tarde, una parte de la marcha continuó hacia el Parque de El Poblado. Estas movilizaciones dejaron fotomultas derribadas, semáforos destruidos, concesionarios con los vidrios rotos. De igual manera, asegura el informe, se vivieron en medio de consignas, clown, batucadas y performance. Al llegar al parque de El Poblado se despertó una fiesta completa que cerró no con bombos ni platillos, sino con cacerolas. Ese día 66 personas fueron dirigidas al Centro de Traslado por Protección (CTP).