La Comisión de Acusación, que investiga a Petro en el Congreso, volvió a quedar bajo control de sus aliados

Este miércoles –a menos de un año para que concluya el mandato del presidente Gustavo Petro–, fue elegida la nueva mesa directiva de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Se trata del organismo donde reposan, entre otras, las denuncias contra el mandatario por presunta violación de topes electorales, así como el expediente que fue abierto por las cartas del excanciller Álvaro Leyva en las que aseguró que el jefe de Estado tiene un supuesto “problema de drogadicción”.
