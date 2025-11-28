x

Procuraduría investiga a la Alcaldía de Envigado por edificios que aparecieron en Las Palmas

El ente revisa si desde el municipio funcionarios habrían incurrido en faltas disciplinarias y afectado el medio ambiente.

  • La construcción de varios proyectos inmobiliarios en el Alto de las Palmas generó este año un fuerte debate en Envigado. En la imagen, aspecto del proyecto Cuantum. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
    La construcción de varios proyectos inmobiliarios en el Alto de las Palmas generó este año un fuerte debate en Envigado. En la imagen, aspecto del proyecto Cuantum. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 47 minutos
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar si desde la Alcaldía de Envigado se habría incurrido en irregularidades en el manejo del Parque Tecnológico Manantiales, el terreno ubicado en el Alto de las Palmas en el que se han levantado recientemente varios proyectos inmobiliarios que han generado un debate urbano.

Según señaló el ente de control, con la investigación se busca determinar si dichos desarrollos estarían atentando contra el patrimonio paisajístico y ambiental del Valle de Aburrá y si se habrían transgredido las normas.

“La autoridad disciplinaria busca esclarecer si en el sector del Alto de las Palmas, un lugar denominado como patrimonio paisajístico y ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburra, se está llevando a cabo un tipo de construcción mobiliario; cuando al parecer es un terreno para la edificación de aprovechamiento público y de desarrollo tecnológico”, señaló el ente en un comunicado.

Espere ampliación.

