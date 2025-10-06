El caso del rector de La Guajira: una trama de narcotráfico, poder y amenazas

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos vínculos con una red de narcotráfico que, según informes judiciales, habría operado entre el norte de Colombia y varios países del Caribe. El funcionario niega las acusaciones y asegura que se trata de un montaje y de un intento de extorsión por parte de quienes adelantaban las pesquisas. De acuerdo con documentos en poder del ente acusador, Robles fue señalado como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína. En el expediente se describe que la red mantenía rutas desde el Catatumbo hasta La Guajira, donde se coordinaba la compra, el transporte y la exportación de estupefacientes hacia Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Aruba y México. Le puede interesar: Nicolás Petro afirmó que nunca dijo que la plata que le dieron era para la campaña del papá, pero un donante lo desmiente Los testimonios incluidos en la investigación indican que la estructura criminal contaba con un esquema de producción y distribución que financiaba cultivos de coca y marihuana en el Catatumbo, pagaba tributos a grupos armados y usaba bodegas en Maicao y Uribia como centros de acopio. Desde allí, la droga era embarcada en astilleros ilegales rumbo al Caribe. Según los informes, el grupo ejercía control territorial con apoyo de líderes locales e incluso de miembros de comunidades indígenas, lo que permitía mover los cargamentos sin mayores enfrentamientos con otras organizaciones o con la fuerza pública.

El expediente, conocido por revista Semana, vincula la red con al menos 33 hechos delictivos, entre ellos homicidios selectivos, ajustes de cuentas y despojo de tierras. Los investigadores sostienen que Robles habría utilizado su cargo de rector como fachada para dar apariencia de legalidad a las operaciones ilícitas. El proceso judicial no ha estado exento de controversias. Tras casi dos años de indagaciones, dos funcionarios que adelantaban el caso fueron apartados de sus cargos. Denunciaron amenazas luego de una filtración de información reservada. Uno de los investigadores aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en su teléfono en los que le advertían sobre las consecuencias de continuar con el proceso. Entérese: Así se reacomoda el clan Torres pensando en 2026: alianzas, herederos y ruta hacia elecciones “Ya sabemos que eres el policía que anda jodiendo aquí en La Guajira y lo que andas averiguando”, fue uno de los mensajes.

La defensa del rector Robles