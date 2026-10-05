Investigadores de la UdeA avanzan en estudios para mejorar las terapias contra el cáncer gástrico, el más letal en Colombia

El cáncer gástrico es el que más muertes causa en Colombia. En 2024, según cifras de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc), el país registró 9.010 nuevos casos y 6.757 fallecimientos por esta enfermedad, que ocupa el cuarto lugar en incidencia pero el primero en mortalidad.
Frente a ese panorama, investigadores de la Facultad de Medicina de la UdeA dieron un paso que podría cambiar la forma en que se diagnostican y tratan algunos de esos casos.
El equipo, conformado por el Grupo de Gastrohepatología, el Departamento de Patología y el Grupo Bacterias y Cáncer, en colaboración con el Hospital Alma Mater de Antioquia y el Hospital San Vicente Fundación, estudió muestras de tejido tumoral de 35 pacientes con cáncer gástrico operados en esas dos instituciones.
El objetivo es identificar y caracterizar en la población antioqueña un subtipo de la enfermedad asociado al virus de Epstein-Barr, hasta ahora descrito principalmente en Asia, Europa y Norteamérica.
“Casi no teníamos información específica de pacientes atendidos en Antioquia. Caracterizarlo en pacientes colombianos nos permite dejar de extrapolar únicamente datos extranjeros y empezar a construir evidencia propia, adaptada a nuestra realidad epidemiológica y a nuestros hospitales”, es la finalidad e importancia del proyecto, según explicó Ana María Muñoz Restrepo, médica general de la UdeA e investigadora del Grupo de Gastrohepatología.
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