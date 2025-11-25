x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Investigan a personero de Puerto Berrío, Antioquia, por ejercer este cargo pese a estar inhabilitado

El funcionario habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios el año anterior a su elección como personero. Aquí los detalles.

  • El ente de control ordenó pruebas pertinentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar si el personero incurrió en una falta. FOTO: Colprensa-Sergio Acero
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 27 minutos
bookmark

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Jaime Alberto Ramírez Caro, personero municipal de Puerto Berrío, Antioquia, por presunta vulneración del régimen de inhabilidades al momento de su elección.

De acuerdo con el Ministerio Público, se está determinando si el funcionario se habría presentado para ejercer dicho puesto en mayo de 2025, pese a que, presuntamente, ejerció un cargo público dentro del año anterior a su elección.

Al parecer, el funcionario habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios, con el objeto de prestar asesorías profesionales como abogado de apoyo en la recuperación de cartera y cobro en la Secretaría de Hacienda.

Le puede interesar: Procuraduría le pondrá lupa a proceso de elección del próximo contralor de Antioquia

Debido a esto, el ente de control ordenó pruebas pertinentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y decidir si incurrió o no en esta falta y si amerita una sanción disciplinaria.

No es la primera vez que se investiga a un funcionario en Puerto Berrío

En 2019, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al que fungía como alcalde municipal de Puerto Berrio en ese entonces, Jaime Andrés Cañas Morales, y al que era secretario de Gobierno, Julián Ramiro Arboleda Maya (2016 – 2019), para responder por una presunta omisión a la respuesta de un derecho de petición.

En ese momento, el órgano de control investigaba que al parecer, los funcionarios retardaron la respuesta a la solicitud realizada por el personero municipal, John Guillermo Gómez Pérez, el 3 de mayo de 2017, en la cual solicita solicitaba “los actos administrativos que prorrogaban el traslado de una funcionaria desde mayo de 2015, y la última valoración ordenada para noviembre de 2016”.

Lea más: A rendir cuentas: la Procuraduría formuló cargos contra exalcalde de Ituango por omitir su declaración de renta

En ese momento, el ente de control calificó provisionalmente la falta de Cañas Morales y Arboleda Maya como leve, a título de culpa gravísima, porque al parecer no emitieron la respuesta dentro del término de quince (15) días hábiles, sino el día 12 de junio de 2017.

