Investigan a personero de Puerto Berrío, Antioquia, por ejercer este cargo pese a estar inhabilitado

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Jaime Alberto Ramírez Caro, personero municipal de Puerto Berrío, Antioquia, por presunta vulneración del régimen de inhabilidades al momento de su elección.

De acuerdo con el Ministerio Público, se está determinando si el funcionario se habría presentado para ejercer dicho puesto en mayo de 2025, pese a que, presuntamente, ejerció un cargo público dentro del año anterior a su elección.

Al parecer, el funcionario habría celebrado con la alcaldía municipal un contrato de prestación de servicios, con el objeto de prestar asesorías profesionales como abogado de apoyo en la recuperación de cartera y cobro en la Secretaría de Hacienda.

Debido a esto, el ente de control ordenó pruebas pertinentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido y decidir si incurrió o no en esta falta y si amerita una sanción disciplinaria.