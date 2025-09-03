Pilas con el ácido hialurónico que se aplica: Invima alertó sobre falsificación de producto de belleza

Si usted es de los que le gusta cuidar su piel aplicándose ácido hialurónico en procedimientos estéticos y su cosmetóloga usa graft/prosthesis, biomaterial, tenga cuidado, porque el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó sobre la falsificación del producto.
La entidad advirtió a la ciudadanía y a los profesionales de la salud, sobre la comercialización fraudulenta del producto, el cual estaría siendo distribuido y utilizado en una presentación diferente a la autorizada en el registro sanitario Invima 2021DM-0022828.