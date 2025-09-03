Pilas con el ácido hialurónico que se aplica: Invima alertó sobre falsificación de producto de belleza

Si usted es de los que le gusta cuidar su piel aplicándose ácido hialurónico en procedimientos estéticos y su cosmetóloga usa graft/prosthesis, biomaterial, tenga cuidado, porque el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, alertó sobre la falsificación del producto. La entidad advirtió a la ciudadanía y a los profesionales de la salud, sobre la comercialización fraudulenta del producto, el cual estaría siendo distribuido y utilizado en una presentación diferente a la autorizada en el registro sanitario Invima 2021DM-0022828.

“Esta situación fue identificada y reportada por la empresa Sardenya Colombia S.A.S., y constituye una infracción sanitaria, ya que su comercialización no corresponde con las condiciones aprobadas en el registro sanitario emitido por el Invima”, indicó la entidad en un comunicado. Lea aquí: Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente El Invima explicó que el producto, utilizado comúnmente para procedimientos estéticos faciales, se está comercializando en un envase que no cumple con los estándares ni las especificaciones establecidas en el registro oficial, esto luego de identificar varias diferencias con respecto a la presentación autorizada.

¿Cuáles son las diferencias entre el envase original y el fraudulento?