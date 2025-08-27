Invima alerta que están falsificando popular medicamento para pacientes con cáncer

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria esta semana relacionada con la falsificación del medicamento MabThera (también conocida como rituximab) en presentación vial de 500 mg/50 mL (lote N7747) con fecha de vencimiento próxima. Este artículo es de uso común para pacientes con cáncer, leucemia linfocítica crónica y artritis reumatoide.
Le puede interesar: Sector farmacéutico alerta crisis financiera: este año tiene deudas de $4,3 billones.
Según la alerta, se identificó que el producto (con fecha de vencimiento de octubre de 2026 y fecha de fabricación de octubre de 2023) mencionado no fue distribuido por el titular del registro sanitario, Roche, ni por distribuidores autorizados, por lo que se clasifica como fraudulento.