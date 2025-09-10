Ojo con estas versiones de Omeprazol: Invima alerta que no tienen registro sanitario

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria en la que advirtió sobre la circulación en Colombia de dos presentaciones de Omeprazole Delayed‑Release Capsules, pues no cuenta con registro sanitario válido y por lo que se consideran fraudulentas.
Le puede interesar: Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente.
Los productos involucrados corresponden a las cápsulas de 40 mg, lote LK9006, y de 20 mg, lote LH9585, ambas con fecha de vencimiento de abril de 2026.