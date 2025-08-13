Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto Intyprob. Este está siendo ofrecido y vendido como suplemento dietario, el cual no cuenta con registro sanitario emitido por esa entidad.
Según la información presentada por el Invima, el Intyprob no corresponde a ningún suplemento autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.