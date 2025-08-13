x

Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente

Según la entidad, el consumo de este producto puede ocasionar graves afectaciones a la salud como elevación de la presión arterial y palpitaciones.

  • El producto no cuenta con registro sanitario emitido por el Invima y su venta es ilegal. FOTO CORTESÍA
    El producto no cuenta con registro sanitario emitido por el Invima y su venta es ilegal. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 31 minutos
bookmark

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal del producto Intyprob. Este está siendo ofrecido y vendido como suplemento dietario, el cual no cuenta con registro sanitario emitido por esa entidad.

Le puede interesar: Colombianos gastaron más plata de su bolsillo para salud en 2024: informe de Anif.

Según la información presentada por el Invima, el Intyprob no corresponde a ningún suplemento autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

En ese sentido, alertó que incumple la normatividad vigente establecida en el Decreto 3249 de 2006, que regula la fabricación, comercialización, envase, rotulado, etiquetado, registro sanitario, control de calidad y vigilancia de los suplementos dietarios.

Así mismo, el instituto advirtió que el consumo de este producto puede ocasionar graves afectaciones a la salud como elevación de la presión arterial y palpitaciones, enfermedades cardíacas, nerviosismo, ansiedad, temblores, insomnio, pesadillas, fatiga, retención de líquidos, edemas y daños a órganos como la piel, los riñones y el hígado.

Por esa razón, la autoridad sanitaria recomendó a la ciudadanía abstenerse de adquirir o consumir Intyprob, verificar siempre que cualquier medicamento o suplemento dietario cuente con registro sanitario vigente a través del portal oficial de la entidad, suspender de inmediato su uso si lo están consumiendo y reportar cualquier evento adverso.

En este enlace las personas pueden consultar los registros sanitarios de cualquier producto, alimento o medicamento que se venda en Colombia.

Sobre esta alerta, el coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, William Saza Londoño, afirmó que “es fundamental que los consumidores sean conscientes de que un producto sin registro sanitario no ofrece garantías de calidad, seguridad ni eficacia”.

“Su contenido real y condiciones de producción son desconocidos, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes lo consumen”, concluyó.

Esa entidad también instó a las autoridades de salud territorial a intensificar las inspecciones en los establecimientos comerciales y a tomar medidas contra la venta de estos productos. Por lo tanto, señaló que los lotes falsificados deben ser destruidos para evitar que lleguen a los consumidores y cualquier hallazgo de productos fraudulentos debe ser reportado.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Utilidad para la vida