Invima anunció modificaciones en el etiquetado de los productos cosméticos en el país, ¿de qué se trata?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó este jueves 6 de noviembre sobre las modificaciones al marco regulatorio de etiquetado de productos cosméticos, a partir de la expedición de la Resolución 2540 de 2025.
La nueva resolución adoptada en el marco de la Comunidad Andina, incluye cambios como la eliminación de traducciones innecesarias, pues únicamente se requerirán traducciones cuando estas sean fundamentales para garantizar la seguridad sanitaria.
Adicionalmente, la Resolución elimina igualmente la traducción de denominaciones genéricas de uso común y entendimiento generalizado.